Los empresarios apoyan a Macri pero piden reformas

La reforma laboral, ya sea por vía de una nueva ley o la aplicación caso por caso, quedó instalada como el principal eje del debate empresario durante el 53º Coloquio de Idea en Mar del Plata. Los hombres de negocios coincidieron en que la agenda posterior a las elecciones de la semana próxima debe incluir como tema prioritario una mayor flexibilización, tanto en los convenios de trabajo como en las cargas laborales.



El establishment le dio un amplio apoyo político al Presidente en el Coloquio de Idea. Pero detrás del espaldarazo late un propósito bien concreto: que Mauricio Macri cumpla con sus compromisos y avance en reformas estructurales para corregir los desajustes macroeconómicos. Los hombres de negocios descuentan un importante triunfo electoral de Macri y su consolidación política.



Y consideran, entonces, que el Gobierno ya no tendrá excusas ni formas de gambetear los cambios que reclaman para invertir. Pretenden que acelere las reformas pendientes. O sea: más que gradualismo.



Paolo Rocca, titular del grupo Techint, dijo que "hay tres temas en la agenda de largo plazo: el cambio de las relaciones laborales, el tema educativo y repensar la situación del conurbano bonaerense, para que la Argentina avance en un esquema de gobernabilidad y de largo plazo".



En un panel que compartió con el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, Rocca avanzó sobre el reclamo de una mayor flexibilización. "El cambio en la tecnología transforma el mundo del trabajo a una velocidad muy superior a la de un ajuste gradual de las relaciones laborales. Es necesario estimular la inversión de riesgo de las empresas y hay que darles flexibilidad". Agregó: "El trabajo a término y la concepción del modelo laboral actual no son del mundo que conocíamos. Una buena opción son los contratos colectivos y los contratos por empresas. Hay que revisar la rigidez que al final perjudica la capacidad de adaptación de la economía. Esto está en la agenda de todo el mundo: cómo adecuar las relaciones laborales con la disrupción".



Galperín había abierto el debate por su cuenta cuando, hace un mes, a través de un tuit, dijo que "viendo la reforma laboral brasileña, Argentina puede: 1) imitarla, 2) salirse del Mercosur y 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil". El viernes en Mar del Plata, sentado junto a Rocca, Galperín retomó la polémica, pero comenzó con paños fríos: "Cualquier discusión sobre empleo hay que comenzarla aclarando que no se quieren bajar salarios. Eso genera miedo en la gente y entonces no se discute lo que hay que discutir sobre el marco laboral". Ahí apretó un poco el acelerador: "Si queremos salir de los índices de 30% de pobreza y llegar a un dígito, es imposible hacerlo con el régimen laboral que tenemos. Y si miramos la reforma que hizo nuestro principal socio comercial, no nos podemos quedar al margen".



Galperín puso a su propia empresa, Mercado Libre, como ejemplo: "En la industria del software exportamos. Lo peor que nos puede pasar es que creamos que no va a pasar nada. O que nos relatemos a nosotros mismos que se tratan de trabajos de baja calidad, que no queremos". La alusión al "relato" no pasó de ahí, pero estuvo.



Minutos más tarde, fue el turno de Miguel Angel Gutiérrez, presidente de YPF y Daniel Herrero, titular de Toyota Argentina, junto al senador nacional y gremialista Julio Pereyra, titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Gutiérrez comenzó pasando una factura política concreta: "Agradezco poder volver a Idea después de 12 años. En aquel entonces estaba en Telefónica y se me ocurrió pedir, durante un precoloquio, mayor seguridad jurídica. Y al día siguiente Kirchner pidió que me echaran de Telefónica".



Pereyra, en su doble rol de gremialista y senador por el peronismo, pidió que los cambios en la legislación laboral sean a partir de modificaciones en la normativa actual. "No veo por qué sacar una ley nueva, están los convenios colectivos de trabajo. Como hemos hecho nosotros", dijo. "Ya tuvimos la Ley Mucci y la Ley Banelco, todas con grandes problemas para nuestra sociedad", agregó el petrolero, en alusión al fallido intento de reforma laboral de Raúl Alfonsín en 1984 y a la Ley de Reforma Laboral del año 2000, a la cual –tras una reunión con el entonces titular de Trabajo, Alberto Flamarique- Hugo Moyano bautizó Ley Banelco.



Herrero, de Toyota, dijo que los acuerdos laborales "hay que trabajarlos punto por punto". Dijo que con esa metodología lograron cerrar con SMATA un acuerdo que bajó a cero la conflictividad gremial. "No creo que seamos extraterrestres, se puede hacer", dijo.