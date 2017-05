Los complicados de siempre

Convierten lo sencillo en difícil

Donde van generan conflicto

Suelen tener angustia

Tienen muchos miedos

Culpan a todos de sus desgracias

Son incapaces de disfrutar

Se creen mejores que los demás

Tienen cambios de humor constantes

Niegan que tengan problemas

Todos conocemos a alguien al que podríamos denominar como una "persona complicada". Ya sea en la propia familia, en el trabajo, en el lugar de estudio e incluso en la calle.Te invito a responder las siguientes preguntas para descubrir si podrías llegar a caer en esta categoría de "problemático".¿Sos híper sensible?¿Solés ponerte en el lugar de la víctima?¿Te sentís permanentemente observado?¿Sos muy celoso de tu pareja, familiares y amigos?¿Te ofendés o enojás con facilidad?¿Todo te molesta?¿Sentís que el mundo está en tu contra?Tres respuestas afirmativas, o más, podrían ser una señal de alarma.Veamos ahora algunas de las principales características de la gente complicada:Transforman algo sin importancia en un mundo. Por ejemplo, si alguien no los saluda, se preguntan durante días, o semanas, la razón: "¿Por qué no me saludó? ¿Le habré hecho algo?". Y muy probablemente esa persona ¡no los vio!Vayan donde vayan son la causa de los problemas que surgen con y entre los demás. Cuando trabajan en equipo, pueden hacer pelear al resto de la gente.Se cuestionan todo lo que hacen. Por ejemplo, si se callan, se angustian y se preguntan por qué no hablaron, y viceversa. La angustia es su compañera habitual por aquello que hacen y aquello que dejan de hacer.Poseen una mirada catastrófica de la vida. Y ante el menor problema, creen que es el fin del mundo.Como no pueden tener una mirada introspectiva, ponen sus ojos en los demás y les echan la culpa de todo lo que les sucede.No pueden disfrutar de nada ni de nadie, debido a que siempre eligen tener una mala actitud.En el fondo tienen baja estima, que intentan cubrir creyéndose mejores que los demás.En un momento sienten deseos de salir y al rato cambian de idea. Su ánimo fluctúa y uno no sabe qué le deparará un encuentro con alguien complicado. A la mañana están contentos y a la tarde se ponen de mal humor y no hablan. Esto es lo que se conoce en algunos casos como "bipolaridad".Cuando atraviesan dificultades en algún área de sus vidas, no quieren que los demás se enteren y hacen todo lo posible por mostrar una fachada que los proteja.La verdad es que todos los seres humanos tenemos algún tipo de neurosis, algunas más graves que otras. ¿La razón? Porque albergamos ciertas ideas que son "ataduras mentales". Estas pueden ser familiares, culturales o religiosas y, por lo general, no nos permiten cambiar ni avanzar en la vida.¿Qué hacer entonces si nos damos cuenta de que somos gente complicada? En primer lugar, detectar estas ideas que nos mantienen atados y cambiarlas por ideas que nos resulten útiles y nos ayuden a crecer. Hoy en día somos testigos de grandes problemas a nivel emocional y, sobre todo, interpersonal. Es decir de las emociones y las relaciones.Algunos cargan con emociones muy pesadas que no pueden expresar. Otros cargan con palabras que no logran soltar. Y otros cargan con recuerdos que los persiguen por años. Lo cierto es que todo lo que acumulamos y retenemos nos vuelve personas complicadas y, lo peor, es que nos daña la salud, tanto emocional como física.Procuremos deshacernos de todas las cargas y ser personas sencillas, con cero complicaciones, que disfruten y hagan disfrutar a otros de la vida al máximo.