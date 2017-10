Los 5 motivos por los que ellos son infieles

¿Porqué son infieles los hombres? ¿Es sólo la falta de sexo en la pareja, la falta de creatividad en ese ámbito, lo monótono y el cansancio de la rutina lo que lleva a un hombre a cometer una infidelidad ?. Increíblemente, la respuesta es NO.





Para llegar a esta conclusión, SECOND LOVE, la red social de personas comprometidas que quieren tener una relación paralela, fue a la fuente y consultó anónimamente a los hombres casados más activos de la plataforma y reveló que el mayor porcentaje comete una infidelidad por diversos motivos que no están relacionados exclusivamente con el sexo, sino que lo hacen porque se sienten ninguneados por sus esposas. Sólo el 8% de ellos respondió que cometió una infidelidad porque se sintió atraído por alguien más.





1. Comienza a sentir que no es importante para su mujer:





La rutina y el constante cansancio que generan las obligaciones de la familia y del matrimonio hace que la mujer olvide la importancia que tiene su marido en su vida. Sentirse importante y considerado por otra persona no es sólo una necesidad femenina sino también son ellos quienes lo necesitan.





"Al principio en la relación, estábamos siempre interesados por lo que le pasaba a cada uno, se que es difícil que eso se mantenga de por vida pero siento que ya no soy su prioridad", "me gustaría que me considere más", "necesito que vuelva a demostrarme que soy lo más en su vida", declararon varios hombres que aseguraron haber sido infieles sólo "para sentirse importante por otra persona".













2. Se siente subestimado por su mujer:





Las crisis económicas generan que el hombre, tradicionalmente considerado el macho proveedor, se sienta amenazado y su autoestima se ve considerablemente afectado. Algunos comentaron: "Cuando estuvimos mal económicamente, sentí que en vez de apoyarme me hundía", "Busqué a otras mujeres porque mientras era infiel me escapaba de la difícil situación que estaba viviendo ya que esas mujeres no conocían mi realidad, en cambio mi mujer me hacía reclamos constantemente".





3. Son acusados de infieles seriales:





"Mi mujer da por sentado que la engaño todo el tiempo, me acusa sin motivos". "Ella tuvo malas experiencias y desde la fiesta de casamiento que se ha vuelto una tortura acusandome de infiel". Acusarlo falsamente puede llevar a que comentan una infidelidad sin haberlo planeado, seguro va a hacerlo ya que sin hacerlo igual es acusado. Es mejor sentarse a hablar y plantear cuales son los miedos en la pareja.





4. Quieren demostrarle a su mujer que son infelices:





A la mayoría de los hombres les cuesta identificar cuáles son sus necesidades pero más les cuesta expresarlo, por eso caen en buscar una relación paralela como una escapatoria. A los hombres que más les cuesta expresar sus sentimientos son los más propensos a buscar una relación paralela lo cual puede hacer peligrar el matrimonio.





5. El stress de la vida diaria





"En los momentos de mayor stress caigo en el pensamiento de tener una aventura". El ritmo de vida actual, las obligaciones y el stress diario hacen que el hombre prefiera escaparse de su realidad y caiga inevitablemente en una aventura para escaparse de la rutina atareada y como una manera de aplacar el stress diario.





En este contexto, Matias Lamouret, vocero de SECONDLOVE.COM.AR para Latinoamérica, expresó: "A lo largo de los años se creyó que el hombre es infiel únicamente por una cuestión sexual pero estas revelaciones demuestran que hay cuestiones sentimentales que generan un quiebre en las relaciones y conllevan a buscar una escapatoria".