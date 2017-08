Lo que va de Maduro a La Mancha de Rolando

Todos llegan tarde.



Llega tarde el papa Francisco a tratar de que el esperpéntico Nicolás Maduro no convierta a Venezuela en lo que ya era: una dictadura.



La Constituyente empezó a funcionar con poderes absolutos, con el fin primordial de eliminar el Parlamento opositor surgido hace 20 meses de una elección popular.



Ayer había coincidencias periodísticas y políticas en el mundo de que el Pontífice hizo un papelón diplomático con el caso Venezuela



Un error que es fruto de la desesperación para no quedar "pagando". Es evidente que hubo una mala lectura de la diplomacia vaticana y del propio Francisco acerca de las locuras que podría desatar ese presidente que habla con un pajarito que representa el espíritu del difunto Hugo Chávez.



La siniestra

Llega tarde la izquierda argentina, que esconde la cabeza en la tierra para no tener que expedirse sobre la dictadura de Maduro, lo que la lleva a apelar a ridículos intríngulis conceptuales por pura cobardía intelectual.



Es esa izquierda que ha decidido casarse con lo peor del populismo latinoamericano.



Esa izquierda que ignora la defensa de los derechos humanos de los venezolanos no chavistas.



De esos venezolanos que no pueden elegir gobernadores, que no tendrán elecciones presidenciales el año que viene, que padecen la mordaza sobre los medios de prensa no oficialistas, o que lloran a sus más de 100 muertos en las protestas, la mayoría de ellos de alrededor de 20 años.



Vos sí, vos no

Llega tarde el Estado mendocino, que aún no logra extender a toda la provincia las ventajas del nuevo Código Procesal Penal, aprobado en 1999.



Hace unos días, después de 18 años, el sistema que coloca a los fiscales al frente de las investigaciones delictuales en las comisarías logró llegar a los tres departamentos del Sur mendocino.



Todavía estamos en falta con las tres comunas del Valle de Uco, las que deberán aguardar hasta octubre para tener fiscales en sus comisarías.



Entretanto pasaron por la Casa de Gobierno los gobernadores Roberto Iglesias, Julio Cobos, Celso Jaque y Francisco Pérez.



Cuatro mandatarios que no pudieron o no quisieron poner en marcha el Código Procesal Penal para todos los ciudadanos.



Dieciocho años en los que reinó un tipo de justicia para unos mendocinos –los del Gran Mendoza– y otra justicia para otros comprovincianos. Un disparate monstruoso. Una injusticia salvaje.



Punto a favor para el poco simpático Alfredo Cornejo, quien, como en otros aspectos del desordenado Estado que recibió, ha puesto eso tan extraño que se llama cordura de gestión y está completando un servicio de justicia igual para todos.



Lo que no se ve

Llegan tarde los peronistas que dicen por TV que para Macri "Mendoza es invisible", cuando en realidad esta provincia fue absolutamente invisible para la ex presidenta Cristina Kirchner, quien la ignoró y hasta ordenó desde Olivos –como si fuera una reina– quién debía integrar las listas de candidatos de esta provincia.



Vendan los dúplex

Llegan tarde los funcionarios de esta Ciudad que recién ahora han encontrado que el megacomplejo de viviendas de Procrear en la Sexta Sección está mal planificado.



Y que si no hay cambios, eso les generará –por la gran cantidad de habitantes que tendrá– una serie de gastos de mantenimiento que no tenían previstos.



Funcionarios que a esta altura del proyecto (aún no se han hecho ni la inscripción de aspirantes) proponen vender 80 de los dúplex del complejo para así recaudar $300 millones que les permitan hacer casas sociales en zonas humildes de Capital.



Al cuete

Llegó tarde –y mal– el cabeza de lista de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, al debate sobre el aborto.



A esta altura de los hechos su prédica sonó avejentada y confusa, en particular cuando comparó los femicidios con la interrupción de un embarazo.



Llega Josecito

¿Llegarán tarde los jueces que tengan que enjuiciar a José López, aquel número dos de Julio De Vido que intentó esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de monjas?



El fiscal de la causa, Federico Delgado, un año después de ocurrido el hecho dio por finalizada la investigación y elevó las actuaciones al juez Daniel Rafecas.



El 2 de Ella

Llega tarde la Justicia argentina al dejar que prescribiera la primera causa contra el ex vicepresidente Amado Boudou.



En ella estaba acusado de adulterar documentos de un auto para ocultarle bienes a su ex mujer.



¿Alguien puede explicarles a los contribuyentes argentinos por qué les demandó a los jueces federales tomarse ocho años para supuestamente investigar el registro de un auto de Boudou?



Lo salvaron a Boudou pero debe quedar claro que este ex funcionario kirchnerista no ha sido declarado inocente.



Boudou ha quedado sin condena por el paso del tiempo y por una Justicia que a veces no merece el nombre de tal ante tantos ejemplos de ineficiencias, agachadas y cobardías.



Pero no hay que perder la esperanza: las causas judiciales más graves que pesan sobre Boudou son las que están por llegar.



En particular las relacionadas con su enriquecimiento ilícito y la escandalosa apropiación de la empresa Ciccone Calcográfica.



Los que no llegaron tarde fueron los amigotes de Boudou de La Mancha de Rolando, quienes durante muchos años vivieron a costillas de sabrosos contratos del Estado que les facilitaba el vice y que ahora lo sacaron de tribunales poco menos que en andas haciendo la V de la victoria.