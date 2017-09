Lo que extrañan los astronautas cuando están en el espacio

Un astronauta que estuvo más de un año en la Estación Espacial Internacional extrañaba algo tan simple como que el agua fluyera de un grifo y que no flotara alrededor.





Estar flotando por la falta de gravedad parece un sueño para cualquiera que desea flotar o estar en el espacio con una vista privilegiada de la Tierra también puede sonar un sueño. La verdad es que los astronautas no lo pasan nada mal en el espacio cuando tienen que hacer misiones por tiempos prolongados, ya que se entretienen con experimentos, leyendo libros, tocando instrumentos musicales, entre otros.

TRAJE-DE-ASTRONAUTA.jpg



Sin embargo, estar alejado por tanto tiempo de la Tierra pueden extrañar algo tan simple como una ducha.





La astronauta de la NASA , Peggy Whitson, regresó el 3 de septiembre a Tierra tras terminar su misión de 288 días en el espacio, marcando un récord como la astronauta con más tiempo acomulado fuera del planeta.





Con tanto tiempo en la Estación Espacial Internacional, la astronauta confesó su impaciencia de volver a usar un inodoro con agua "créanme, les ahorro los detalles". Y las pizzas, agregó.

astronauta.jpg



Tim Peake, un astronauta británico confesó luego de pasar seis meses viviendo a bordo de la Estación Espacial Internacional lo que más extrañó fue la lluvia.





"Esto va a sonar realmente notable pero lo que más extraño es la lluvia", dijo el astronauta al Daily Mail. "Debe ser porque no me he duchado en seis meses. El sentir una rica y fría llovizna en mi cara ahora suena maravilloso".

astronauta.jpg



Scott Kelly es un astronauta estadounidense que pasó 340 días en el espacio y regresó a Tierra en marzo del año pasado junto a su compañero ruso Mikhail Kornoenko. Tanto tiempo en el espacio le dejó consecuencias físicas que al poco tiempo de haber aterrizado nuestro planeta notó. Una hipersensibilidad en la piel no lo permitía sentarse o acostarse tranquilo.





Kelly dijo una vez en Huffington Post que lo que más extrañó de la Tierra fue la gente y clima. "Salir y que no haya luz de sol en tu casa, nunca se siente el viento frío. Siempre es exactamente igual", confesó.





Su compañero de misión acuerda con Kelly. "Extrañas la Tierra, aun cuando siempre está frente tuyo", confiesa. "Extrañas el agua que fluye de un grifo y que no flote alrededor tuyo. Todas esas cosas normales que suceden todos los días que no valoramos aquí, allá arriba se convierten algo importante", contó Mikhail.





En otra entrevista, Kelly confesó que no poder caminar por el pasto o sentir una brisa es otra de las cosas que más se extrañan luego de tanto en el espacio.





Fuente: La Tercera