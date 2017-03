Llamalo de vuelta: la ventaja de contratar al personal retirado

Despertarse tarde, olvidarse de las reuniones y pensar exclusivamente en la familia son situaciones que vive el profesional retirado. Hasta que el teléfono suena. La contratación de trabajadores que ya habían decidido abandonar el mundo de las oficinas suele ser vista como un premio para el nuevamente empleado más que un beneficio para la empresa. Sin embargo, un estudio de la consultora de recursos humanos ManpowerGroup Solutions asegura que sumar a este tipos de profesionales tiene sus ventajas.



"Estos 'trabajadores boomerang' son una fuente de talento poco explorado pero con cualidades únicas", asegura el informe de la entidad, que sostiene además que los ex empleados cuentan con "hambre de interacción"; es decir, deseos de reflotar la interacción social con pares y estar en conexión con otros. Además, muchos retirados o jubilados consideran este período de su vida como una oportunidad para enseñar a otros y retribuir a sus comunidades. La consultora remarca que la contratación de "ex alumnos" retirados de la propia compañía significa contar con trabajadores ya familiarizados con el personal, los procesos y procedimientos, lo cual permite omitir la curva de aprendizaje novato. Beneficio al que se suma el hecho de que la mayoría de los jubilados constituyen un nido vacío, con menos presiones financieras y familiares, lo cual significa que están motivados por la actividad propiamente dicha y no por las compensaciones financieras.



Frente al temor de tener que hacer frente a más cargas si se contrata a un empleado mayor, ManpowerGroup Solutions explica que "si bien es cierto que, en general, los trabajadores mayores utilizan los servicios médicos con más frecuencia que sus contrapartes más jóvenes, esto no va a impactar mucho en los costos de atención en salud en los que ya incurre el empleador".



Más allá de esta tendencia que quiere funcionar como una posible solución a la escasez de talento, el relevamiento destaca que la discriminación por edad dentro de las prácticas de contratación aún sigue siendo un problema en varios países. Así, de acuerdo a este mismo estudio, más de un tercio de los candidatos a nivel mundial (34%) cree que la discriminación por edad es uno de sus mayores desafíos de su carrera.



Y esa discriminación no es sólo dirigida a los mayores. Según el informe, para los candidatos globales de entre 18 y 24 años, su temprana edad también los hace sentir en desventaja, ya que aún persisten mitos y estereotipos sobre los millennials que los califican como trabajadores de nivel básico y poco leales a las instituciones.