Las únicas carreras que Bill Gates estudiaría ahora mismo si fuera joven

Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero para llegar a la cima no necesitó tener un título: abandonó la Universidad de Harvard en 1975 para dedicarse por completo a Microsoft, compañía que le ha dado toda la gloria. 32 años después, y con 58.000 millones de dólares en el bolsillo, se volvió a matricular para obtener su título.



Pero a pesar de arrasar sin tener estudios superiores, Gates siempre ha sido un firme defensor de la educación universitaria. Y sobre este asunto dedicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter el pasado lunes 15 de mayo. Y lo hizo para recomendar tres carreras que él estudiaría ahora mismo si fuera joven.



Sorprendentemente, ninguna de sus recomendaciones es informática, ni empresariales ni una ingeniería, tres de los campos en los que ha triunfado. Para Gates, las mejores especialidades que hay ahora mismo en el catálogo de los centros superiores son Inteligencia Artificial, Energía o alguna de las Biociencias. Para él , estas tres áreas suponen "campos prometedores en donde se puede generar un profundo impacto".



Y Gates no es el único que piensa así. Los grandes gurús señalan que la inteligencia artificial tendrá un profundo impacto en la forma en la que las empresas manejan sus factorías, sus medios de transporte o incluso en el sector servicios, por lo que no es de extrañar que los que diseñen estos sistemas de automatización logren un tremendo poder.



El fundador de Microsoft considera que en los próximos 15 años la Humanidad vivirá un 'milagro energético' gracias a un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. Por su parte, las compañías dedicadas a la biotecnología serán capaces de crear una nueva generación de medicamentos que puedan tratar gran variedad de problemas, como la resistencia que las bacterias están mostrando en la actualidad a los antibióticos tradicionales.



Pero para el fundador de Microsoft estos tres campos no solo han de ser vistos por los jóvenes de 18 años lugares de donde sacar gran beneficio económico. "Sabéis más que lo que yo sabía a vuestra edad", escribe en Twitter. "Podéis empezar a luchar contra la desigualdad, ya sea en vuestra propia calle o en el mundo", aconseja.



Fuente: yahoo.com.ar