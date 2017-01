Las pérdidas son una parte inevitable de la vida

odos, en algún momento de nuestras vidas, experimentaremos una pérdida, ya sea la partida de un ser querido de este mundo, una relación afectiva que llega a su fin o el desempleo.Sin duda, perder un ser amado es una de las vivencias más dolorosas que podamos tener. Por eso, frente al dolor del duelo, es fundamental pedir consuelo.Por lo general, cuando muere alguien que amamos, pensamos: "Yo podría haber hecho esto" o "yo no tendría que haber hecho esto otro". En el fondo, lo que uno está pidiendo es consuelo que traiga alivio a su dolor.Cuando se pierde a un familiar en un accidente, muchos de los que quedan con vida sienten la "culpa del sobreviviente" (acompañada de ansiedad) y se preguntan: "¿Por qué él/ella sí y yo no?".En cambio, cuando tiene lugar el "duelo anticipatorio" por una enfermedad, existe un proceso de adaptación a las circunstancias.¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación de dolor profundo?l Expresar lo que nos sucede. Esto es fundamental, pues cuando uno acumula emociones negativas, tarde o temprano las expresará y casi siempre será de manera explosiva.En una oportunidad, me escribió un joven que había perdido a su papá por un ACV. El hombre se murió y pasaron unos dos años. De pronto, todas las noches el hijo comenzó a sentir una opresión en el pecho, acompañada de dolor y ahogo, como si se tratara de un ataque de pánico. ¿Qué ocurrió aquí? Ese muchacho no lloró a su padre, no expresó su tristeza; por esa razón, toda esa emoción salió a la superficie con el tiempo a través de lo que experimentaba cada noche.Es altamente terapéutico expresar todas las emociones de dolor profundo sin guardarnos nada, hasta que llegue el momento en el que este se agote.l Admitir que nos sentimos vulnerables. El sentimiento es similar a cuando estamos enfermos y nos sentimos débiles. Ante la pérdida de un ser querido, nos sentimos vulnerables y, muchas veces, esa sensación no la podemos expresar. La razón es que no queremos mostrarnos de esa manera.Entonces, la cubrimos con la culpa de "¿por qué hice esto o aquello?". Esos autorreproches dirigidos a uno mismo ocultan el hecho de sentirse vulnerable y ensucian el duelo.La sensación de desamparo que produce toda pérdida suele esconderse detrás de esas culpas.Dos formas "limpias" de vivir el duelo son honrar a quien partió, tal vez junto a algún familiar, y transformar el dolor en un don para ayudar a otros.La muerte le pone fin a la vida en el "más acá" pero nunca acaba con la relación porque la persona que falleció siempre estará dentro de nosotros. Por eso, lo ideal es pedir consuelo, expresar las emociones y mostrar la vulnerabilidad sin vergüenza.l No detenernos en ningún capítulo. El ser querido que se adelanta en el viaje nos deja un libro que contiene su historia. Los que seguimos vivos no deberíamos detenernos en ningún capítulo.Hay quienes pierden a un ser querido, por ejemplo, por suicido y consideran ese hecho como el punto final del libro. Para poder hacer el duelo en estos casos necesitamos saber que nadie quiere matarse, lo que uno quiere matar es una situación que lo aqueja.El dolor no se supera, es parte de nuestra historia, nos forma y nos transforma.Es posible atravesar el dolor de una pérdida irreparable de tal manera que con el tiempo –y la ayuda adecuada– podamos sentir que somos capaces de continuar nuestra vida y tenemos una razón por la cual vivir.