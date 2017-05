La vida no tiene escape

Cualquiera está habilitado a sospechar sobre la veracidad de lo que me propongo contar. Y aunque en principio, por un principio que rige a la actividad periodística, no revelaré las fuentes en público, para impedir que la generalización estropee el rigor del relato, en privado y a solicitud podré dar datos, números y señales de cada uno de los sucesos.

En un mismo día, la ocurrencia de varios acontecimientos impensados altera la rutina y según el tenor de los mismos, nos pone en alerta.

Es altamente probable que con el correr del tiempo y si acaso se resuelven los inconvenientes -problemas de carácter doméstico- todo el enojo, la frustración y la decepción, pasen al recipiente de las anécdotas sabrosas.

Por el momento, ninguna simpatía es posible. El protagonista desafortunado sufre un cambio de ánimo que pasa del entusiasmo a la espera, de la espera a la ansiedad, de la ansiedad a la búsqueda de respuesta, y de ésta, a la decepción de esa respuesta, resultado que hubiese preferido no recibir jamás.

Según los datos oficiales, el incremento en las transacciones del comercio electrónico en el período denominado hot sale, o sea venta caliente, medido interanual, fue del 24 por ciento. Esto que podría ser un dato de prosperidad se transforma en el aumento de las decepciones a igual escala.

Como una de las característica de la gran red es que torna universal lo que hasta ayer era una mueca del barrio, mal podría adjudicarle estos infortunios a este, nuestro bendito país, pero sí son de utilidad para confirmar la generosidad de la Argentina frente a las modas adoptadas de manera impuesta. Hot sale

Tentador descuento y feliz coincidencia. El viejo calefón no aguanta más y no levanta temperatura por más hot que sean los insultos que recibe. Entre la inundación de ofertas, justo. Un termo capaz de abastecer a medio Uruguay. La recomendación es muy reciente y como no nos manejamos muy bien con tanta presión, lo elegimos con piloto. Aprovechamos y le sumamos el muy postergado regalo de casamiento a esa pareja que amamos, aunque no se hayan casado y eso nos haya servido de excusa para la demora del obsequio.

Todo arreglado. Termo. Modelo, litros. Y Litros del horno eléctrico (medida que me resulta particularmente impropia para bifes, pollos y otros sólidos) y régimen de consumo. Esto último poco preocupa cuando se trata de un regalo para hogar ajeno.

Precio conveniente. Cuotas accesibles. Reciben Tarjeta. También se paga de manera electrónica el envío. Se pacta además del día la franja horaria en la que llevarán el pedido. Todo okey

Ese mundo fácil y eficiente empieza a desmoronarse precisamente en el horario y día definidos. No llega. ¿Funciona el timbre? Funciona. ¿Está bien la dirección? Domicilio correcto. Con tanta venta uno interpreta que será al día siguiente.

Día siguiente. Misma franja horaria. Sin novedades.

Tercer día. Resucita el ánimo de fastidio y nos comunicamos. Con la iracundia de quien debió bañarse con agua fría en un otoño indolente. Explicamos la situación. Respuesta fácil. –El envío no fue posible porque no hay en existencia. Conocedores como pocos de la ley de defensa del consumidor, en el acto, reclamamos que nos traigan los sustitutos pero al mismo valor. No podrá ser, porque no hay en existencia.

Queda en el recuerdo el frío del baño. Se acelera el latido cardíaco, sube la temperatura y uno pregunta ¿cuál será entonces la solución?. Con la templanza tibetana de cualquier telemarketer responde una voz cándida y con acento centroamericana: no se preocupe, le reintegraremos el valor.

Algo que resulta ofensivo por lo obvio deja de serlo cuando revisamos, también de manera electrónica la situación del gasto. El crédito no aparece. No está.

Una nadería así no debería provocar tanta incomodidad. Vamos por otro lado. Volvemos a revisar en el extracto parcial de la tarjeta, y no sólo aparece el débito de consumo no consumado sino que se agrega otro, uno que ni siquiera intentamos. Servicio que no usamos. Origen desconocido y destino inexplicable.

Cero ochocientos tarjeta. Surge una voz que con precisión nos indica que antes de los 4 minutos alguien nos atenderá. Empieza a sonar Enya. Esa música new age que alguna vez fue eficaz para calmar estados alterados, penetra como un silbato de árbitro que favorece al rival.

La espera perturba. La promesa de 4 minutos se incumple. A los ocho y ya hasta Enya con la voz agotada , alguien que presuntamente es humano nos da su nombre y pronuncia la tan reiterada en qué puedo ayudarlo.

El insulto no ayuda, el grito es innecesario. Se requiere ingresar los 15 números de la tarjeta, las fechas de nacimiento. Los nombres de la extensión y la dirección de correo electrónico.

Acudo a las posibilidades técnicas que aporta la modernidad y esta vez, invierto la conversación y le indico que seré yo esta vez quien graba la conversación, por una cuestión de seguridad personal. Imperturbable me dice: no hay problema.

En poco ayuda, aunque por lo menos verifican que la víctima es evidentemente la víctima asimismo deberá demostrar su inocencia. Está el débito, deberá denunciar que no ha efectuado el consumo.

El hartazgo que produce el reiterado fracaso no nos vence. Nos permitimos una ínfima luz de esperanza. La grabación de despedida indica con claridad el cero ochocientos de defensa del consumidor. De inmediato. Termina en 27 27, el de la tarjeta, y el de la tienda multinacional, también. Fácil. Es de la Ciudad de Buenos Aires y aunque hayamos marcado correctamente, estaremos interfiriendo un servicio de emergencias.

Siempre hay alguien a quien le va peor y necesita con mayor velocidad respuesta.

Abortamos de inmediato la comunicación telefónica, revisamos la casilla de correo con la ilusión de algún indicio sobre nuestra compra y en vez de esto, un correo del laboratorio.

Apenas diez meses después de aquella maniobra quirúrgica y de aquél estudio médico, el resultado. Nos enteramos que no es prudente querer enterarse de los resultados de los análisis sin un médico idóneo a mano.

Las garantías de un mundo eficiente. La promesa de una tecnología amable. La conquista de un futuro confortable y de una salud estable, por más velocidad que se le imprima al mensaje, por el momento, pertenece a un mundo virtual.

Aquél que se atreva a explorar la vida cotidiana real, esa en la que abundan fragancias exquisitas y olores pestilentes; puños que golpean y manos que acarician, lágrimas de sal y risas con caries, aquél que se anime, va a tener que acompañarme.