La víctima que decidió salir de su dolor y crear conciencia social

Es evidente que él preferiría no hablar de esto. Que preferiría no recordar. Y que sería mil veces mejor que jamás hubiera ocurrido. Pero ocurrió y lo recuerda, entonces habla, pero lo cuenta casi telegráficamente y prefiere decir que lo que puede decir ya lo ha dicho delante de un juez, en el momento que correspondía.



Y con lo que tiene para decir, trata de poner distancia. No lo dice desde él, sino desde el profesional que es. Como un escudo, una defensa. "Para opinar me saqué un poco la parte sentimental, lo analicé como médico que soy", explicó.



Gustavo Elgueta (65) es médico legista, pero ha tenido que hablar en su rol no querido de víctima de un delito. Y en ese papel ha tenido que decir que opina sobre lo que la Justicia debe hacer con uno de sus victimarios. Y dijo que ese hombre no es merecedor de los beneficios que otorga la ley de ejecución penal y que, por ende, no merece gozar de los beneficios de la libertad condicional. "Ya lo conté", dijo Elgueta. Y sí, lo ha contado. Y desde febrero de 2008 hasta hoy no ha podido olvidarlo.



El doctor Elgueta ha dicho esta semana ante el juez de ejecución penal que José Miguel Moyano no es merecedor de gozar de los beneficios que la ley prevé para quien ha cumplido una parte de la condena. Ha dicho de la violencia demostrada por Moyano cuando cometió el delito. Y el juez le hizo caso a Elgueta. Ahora, él y su mujer, que fue la otra víctima, seguirán con el tratamiento psicológico que vienen realizando desde aquel febrero para superar el trauma, con el agravante de que ahora el recuerdo se avivó, otra vez.



Lo que no se olvida

El 2008 fue bisiesto. "Con mi mujer íbamos de San Martín a Mendoza", evocó Gustavo Elgueta, en lo poco que quiere detallar fuera de su declaración ya hecha ante el juez.



Era 29 de febrero y viajaban en auto por la ruta 7. Recién habían pasado el puente del río Mendoza, ya en Palmira. A 500 metros del río, sobre la ruta, cruzó el carril que hacia el norte es la calle Las Margaritas y hacia el sur es Lamadrid.



Elgueta frenó el auto allí, a la vera de la ruta. Tenía que orinar y quedaba mucho viaje todavía por delante. El destino jugó allí su parte. Coincidió la detención con la cercanía en el lugar de tres hombres que esperaban la oportunidad para cometer algún delito.



Armados, los delincuentes se abalanzaron sobre el auto, redujeron a la pareja y los obligaron a ir hasta detrás una bodega abandonada, no muy lejos de allí. Fueron tremendamente violentos. "Nos pegaron con dos armas que tenían y hasta percutieron un par de veces una de esas para atemorizarnos más. Nos destrozaron el auto porque saltaban sobre el techo y el capot, y se llevaron mi computadora, en la que guardaba 14 años de profesión", recordó nuevamente Elgueta esta semana, cuando concurrió al despacho judicial.



"Hay quienes parecen corderos cuando están solos, pero actúan de una manera totalmente distinta cuando están en banda, donde se incentivan los rasgos psicóticos. Acá, los tres actuaron potenciando su carácter agresivo y no les importó que seamos personas. El detenido (Moyano) venía, me pegaba y luego saltaba sobre el techo del auto y el capot, e incluso me clavó en una mano una cortaplumas que encontró en la guantera del auto. Los otros golpeaban a mi esposa y escribían obscenidades en la luneta", declaró.



José Miguel Moyano fue detenido tiempo después, juzgado y condenado por robo agravado por el uso de armas, en despoblado y en banda. Ahora había cumplido un porcentaje de la condena suficiente como para pedir la libertad condicional. Y el trámite se realizó en una sede judicial, em donde Elgueta debió repetir, una vez más, esa historia que jamás hubiera querido que ocurriera.



La modificación de un proceso histórico

La ley 8.465 es el Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza. Fue sancionada el 12 de setiembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de octubre de ese mismo año.



El gobernador Cornejo ordenó ahora, con aval de la Legislatura, que desde el 11 de mayo sea obligatorio para el juez de ejecución realizar una audiencia pública en la que se invite a la víctima (aunque es solo aquella que haya sido querellante en la causa) a participar. Allí, la víctima debe ser consultada por el juez sobre su postura acerca del beneficio solicitado y el magistrado deberá merituar esa opinión al resolver si corresponde o no otorgarlo. A la ley se la conoce como la Ley Petri, ya que fue el entonces legislador provincial quien la promovió.



Más allá de darle posibilidad a la víctima en esta etapa, otros artículos de la ley han generado polémica y planteos de inconstitucionalidad.



El más controvertido es el 72. Establece que habrá excepciones para los beneficios de aquellos condenados que estén en condiciones de acceder al período de prueba, esto es las salidas transitorias y la libertad condicional. Allí se dice que "no podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por estos delitos: homicidio simple, homicidio agravado, los cometidos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo y tortura seguida de muerte. Los condenados tampoco podrán obtener los beneficios de prisión discontinua o semidetención, ni libertad asistida.



Los beneficios comprendidos en el período de prueba tampoco se concederán a los reincidentes y los que prima facie no proceda el otorgamiento de la libertad condicional, el indulto ni la conmutación de penas en estos casos.



Rol nuevo y polémico a la vez

En tribunales hay una postura mayoritaria y bastante crítica sobre la participación de la víctima en esta instancia. Pero quienes se animaron a contarle a UNO su parecer prefirieron no hacerlo públicamente. Saben que la mayoría de las víctimas no entenderán esas críticas y quedarán en medio de una polémica salvaje.



"La víctima siempre va a ser víctima y esto le dolerá siempre. La venganza siempre está alejada de la justicia. Por lo tanto, no se le puede pedir objetividad y equilibrio al momento de opinar sobre el beneficio que le puede corresponder al victimario que ya cumplió gran parte de la condena y está en condiciones de ir reinsertándose a la sociedad. Ese análisis y el control sobre la conducta del reo es responsabilidad del Estado", dicen, palabras más o menos.



El sistema ya preveía la participación de la víctima como querellante, sin embargo allí la ley no le da igual importancia que a la Fiscalía y a la Defensoría. Por ejemplo, cualquier nulidad planteada por la querella es relativa, mientras que la del fiscal y el defensor son absolutas.



"La medida que se implementa ahora es esencialmente populista, para el aplauso, pero no es algo que ayude a administrar correctamente la justicia", dijo un funcionario judicial al ser consultado al respecto.



El reo que pide salidas transitorias y libertad condicional, además de haber cumplido el monto de la pena estipulado, debe tener informes psicológicos y socioambientales favorables, y además debe haber cumplido con su educación en el penal y haber realizado tareas laborales.



Para la mayoría de los integrantes de la Justicia el Estado debería tener los medios suficientes para controlar, por medio de pulseras electrónicas entre otros medios, al condenado que está en condiciones de acceder a esos beneficios.