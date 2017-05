La reconfortante salud de algunos muertos

La salud de algunos muertos es envidiable.



En las artes plásticas, por ejemplo, y pese a todo el avance de lo digital y de las nuevas tendencias tipo "instalaciones" o "performances", la pintura resiste.



A lo que antes se llamaba pintura de caballete le vienen colgando el certificado de defunción desde que en el siglo 19 se inventó la fotografía.



Pero fíjese en este dato: ayer terminó en Buenos Aires la gran feria de arte denominada ArteBA. Ahí están todas las tendencias artísticas, en particular "lo último".



Sin embargo, la pintura no sólo fue el sector que tuvo más visitantes sino el que logró la mayor cantidad de ventas.



Extremaunción, ¡atrás!

Hace muchos años matamos a la radio. Y ahí la tenemos, obligada a hacer cambios, pero vivita, seduciendo oídos y despertando la imaginación.



Después fue convocada de urgencia la pompa fúnebre porque la televisión estaba matando al cine.

Y el cine, un arte industrial que es sinónimo de siglo 20, ya parece condenado a tener el hermoso destino del teatro, es decir, a no desaparecer nunca.



La "vieja" televisión de aire está experimentando el consabido zarandeo que le dio primero la TV por cable con su enorme oferta de canales.



Ahora los golpes vienen por las nuevas opciones de TV a demanda, donde ya no son los programadores de TV los reyes del gusto sino que es el propio espectador el que se programa lo que quiere ver, y a la hora que desea verlo.



Desde la época de Matusalén los humanos hemos necesitado que nos cuenten historias.



En los primeros tiempos de la humanidad fue en las cuevas o alrededor del fuego.



Con el correr de los siglos fue viendo relatos en un retablo.



Más cerca en el tiempo, en una pantalla de cine o de TV.



Es vital para todos nosotros ver representadas nuestras vidas. Ya sea en un escenario, en el cine, en un libro, en un diario, en una revista.



¡Guarda abajo!

Y así llegamos hasta la época de lo digital, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de todo a la mano de un clic.



También en esta nueva vertiente hubo –y hay– agoreros que aseguraron que iban a desaparecer los libros de papel porque todo se iba a leer en las computadoras, las tablets y los celulares.



Y, en efecto, se lee mucho en esas plataformas. Sin embargo el libro tradicional sigue presente con tiradas excepcionales. Con best sellers o con obras geniales.



Lo que muchas veces creemos que va a desaparecer tiene la habilidad de defenderse como gato panza arriba apelando a la flexibilidad y corriendo riesgos.



El imprentero

El libro en papel genera una atracción que parece hacer revivir a diario aquella galaxia Gutenberg (por el creador de la imprenta) que supo dar vuelta como una media al mundo.



Algo que después también hizo la revolución industrial.



La imprenta fue un cimbronazo que venía supuestamente a esfumar la tradición oral.



Pero la oralidad no desapareció ni lo hará nunca.



Está más que claro, sí, que se vio obligada a adaptarse a los nuevos tiempos y a compartir la vida modificada de manera sustancial por la imprenta.



Es lo que nos pasa ahora con internet y con todas las novedades de la industria digital, las cuales nos llegan tipo vorágine, como si se fagocitaran a sí mismas para volver a renacer en nuevos productos.



Y ahí, en esa pelea, estamos por ejemplo los diarios de papel buscando lograr la movilidad y ductilidad que se requieren para no perder lectores.



Excentricidad en Las Heras

Parte de lo dicho hasta ahora nos abona el camino para hacer alusión al ciclo de difusión de escritores de libros en papel que se está realizando los viernes en el estadio Polimeni, de Las Heras, organizado por los grupos Planeta y América



Anteayer el escritor y divulgador histórico Felipe Pigna llenó ese polideportivo como si el convocante no fuera un señor que habla de historia argentina, sino un rockstar o una celebridad deportiva.



En este caso fue muy singular el tema que Pigna eligió para convocar a sus seguidores a que lo escucharan: qué leían en su tiempo San Martín, Belgrano y Moreno.



Una cosa es que un historiador nos relate cómo hizo San Martín para armar el Ejército Libertador con escasos fondos. O cómo cruzó la cordillera de los Andes y derrotó a los españoles.



Otra muy distinta es estar interesados en los libros que leían los que iban a ser nuestros próceres.

Borges solía decir, con elegancia republicana, que él no estaba orgulloso de las páginas que había escrito sino de las buenas páginas que había leído de otros autores.



En el relato de Pigna en el Polimeni sus escuchas descubrieron que detrás de muchas decisiones de San Martín, Belgrano o Moreno había muchos libros.



No en balde el libro preferido de San Martín era El Quijote. Hay tanta osadía y libertad en esa obra que uno puede entender mejor la sublime locura y valentía de Don José.