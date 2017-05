La peligrosa moda de erotizar a los hijos

Videos musicales como el reciente hit "Despacito", del cantante puertoriqueño Luis Fonsi, videojuegos, publicidades y otras expresiones audiovisuales, con fuerte contenido sexual y a las cuales tienen acceso los niños a través de la computadora, la tablet o el celular, provocan en los menores de edad una erotización temprana, según distintos especialistas, que lo consideran una forma de "abuso sexual virtual", que perjudica a los niños.



Estas imágenes "son una suerte de abuso sexual virtual porque los chicos no tienen la edad madurativa para entender de qué se trata todo esto, y algunos pueden sentirlo como una confirmación de otros abusos que pudieran haber sufrido", precisó a Télam Beatriz Müller, psicóloga y titular de la Ong Salud Activa, especializada en abuso, violencia y maltrato en niños, niñas y adolescentes.



Müller diferenció lo erótico como algo de adultos, que "no es cosa de niños, nunca y nada bueno genera para ellos o ellas, ya que no tienen elementos que les permita comprender lo que están viendo o les están mostrando", y añadió que "todo aquello que tenga que ver con la genitalidad y el erotismo está vinculado a la sexualidad adulta".



En tanto "para los chicos lo que prima es la ternura, el concepto de lo erótico no puede ser comprendido hasta que no se arriba a esa sexualidad adulta, y por tanto para un niño o niña es intrusivo, abusivo", señaló la especialista.



La inquietud por analizar los efectos de estos contenidos que erotizan la infancia, se potenció frente al reciente impacto del video musical "Despacito", un hit que rompió los récords de transmisiones de una canción en español, a nivel mundial.



"Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje/ Empecemos lento, después salvaje/ Pasito a pasito, suave suavecito", es uno de los fragmentos del tema que queda envuelto en movimientos y en un clima erótico que tiene un ritmo muy pegadizo.



"Es el acto sexual llevado al baile, eso visto y actuado por niños y niñas es totalmente perjudicial", dijo Müller, tras señalar que "el gran problema es lo que los propios padres y madres alimentan en sus hijos e hijas, una sexualización temprana totalmente abusiva, desde la música, las fotos eróticas que les sacan, con poses inadecuadas para la edad", insistió.



Para la psicóloga, se trata de "situaciones que a los padres, en el mejor de los casos, les parecen graciosas; lo lamentable serán las consecuencias que todas estas cosas les dejarán a los chicos y chicas".



En este sentido, expresó que "Youtube pone a disposición de los chicos todo lo que uno pueda imaginar y si no hay un cuidado parental eficiente, ya sea porque no tienen el tiempo o en muchos casos no tienen los conocimientos para ejercerlo, los niños son carne de cañón para esa estimulación temprana e inadecuada y erotizante".



A su vez, la terapeuta y docente Patricia Gordon, titular de La Ong EnRed, organización solidaria de capacitación y tratamiento en violencias, abuso sexual y trata de personas, precisó que "estamos ante un tipo de erotización temprana de niñas y niños que los ubica como protagonistas de historias prácticamente imposibles de procesar psíquicamente".



"Es llamativo que no podamos advertir que la imposición de conductas sexualizadas sea una de las tantas formas de abuso que impera en nuestra sociedad", aseguró Gordon.



En este marco, señaló que la erotización temprana significa la imposición de una modalidad de carácter sexual que irrumpe en la evolución y el desarrollo; esa intrusión inevitablemente acarrea consecuencias", y aclaró que lo intrusivo es aquello que no se puede metabolizar y queda sin posibilidad de integrarse en ese psiquismo en construcción.



"Por lo tanto, da lugar a una serie de conductas y de sintomatología, como por ejemplo exhibicionismos, conductas hipersexualizadas, relaciones sexuales precoces, confusión, aislamiento, distorsión del propio cuerpo, dificultades en la construcción de la identidad y consumismo, entre otros", enfatizó.



Gordon destacó que el mensaje erotizante termina estimulando una identidad que se contrapone con la maduración psico-biológica, provocando un conflicto serio. "Es como lanzarlos a algo de lo que no podrían hacerse cargo en el nivel de sus sensaciones y de sus vínculos".



Las especialistas plantearon la importancia del rol paterno y de los medios de comunicación ante este fenómeno en el que "el cuerpo de los niños y adolescentes ocupa un lugar en el que la cultura de la dominación y la cosificación también hace lo suyo", dijo Gordon.



"Ofrecerles a los niños y niñas posibilidades distintas, dialogar sobre estos hechos, invitarlos a ejercer un pensamiento crítico y acompañarlos en sus actividades son formas sencillas de hacer frente a un bombardeo mediático que siempre los deja en un estado de soledad ante aquello que en definitiva termina educándolos como si fueran objetos", añadió.



Müller coincidió en que "los medios de comunicación tienen un rol muy importante, sobre todo ahora que todo está al alcance de los niños y niñas de manera inmediata y muy indiscriminada".