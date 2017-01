La Luna tiene 4.510 millones de años

Resulta que la Luna es mucho más vieja que lo que sospechaban los científicos: tiene 4.510 millones de años.Ese es el más reciente estimado, gracias a rocas y muestras de suelo recolectadas por los tripulantes del Apollo 14 en 1971.Un equipo de científicos reportó el miércoles que la Luna se formó unos 60 millones de años después del nacimiento del sistema solar. Cálculos previos situaban la formación hasta unos 200 millones de años tras el nacimiento del sistema solar.Los científicos realizaron datación con uranio-plomo en fragmentos de zircón extraídos de muestras lunares de Apollo 14. Los fragmentos de zircón eran minúsculos, no mayores que un grano de arena."El tamaño no importa, registran información asombrosa", dijo en un mensaje electrónico la principal autora del estudio, Melanie Barboni, de la Universidad de California en Los Ángeles.Apuntó que la Luna "tiene mucha magia... la clave para entender cómo se formó nuestra hermosa Tierra".Algunas de las ocho muestras de zircón fueron usadas en un estudio previo en UCLA. Barboni dijo que está estudiando más muestras obtenidas por el Apollo 14, pero que no espera cambiar su estimado de 4.510 millones de años para la edad de la Luna, posiblemente 4.520, como máximo."Más que otra cosa es para verificar", dijo. Ella y sus colegas —cuyo trabajo es publicado el miércoles en la revista Science Advances— están deseosos de conocer más sobre la historia de la Luna y, con ello, la evolución inicial de la Tierra y todo el sistema solar.Los astronautas del Apollo 11 Alan Shepard y Edgar Mitchell colectaron 41 kilos (92 libras) de roca y usaron tubos para excavar el suelo cuando exploraban la formación Fra Mauro en la Luna en febrero de 1971. Los astronautas realizaron dos caminatas por un total de nueve horas en la superficie lunar.El del miércoles es el segundo estudio importante de la Luna publicado esta semana.El lunes, científicos israelíes dijeron que el satélite de la Tierra pudiera ser en realizad una combinación de muchas minilunas. En lugar de un enorme impacto que arrancó un pedazo del planeta y formó la Luna, una serie de colisiones menores pudieran haber creado múltiples satélites que eventualmente se fusionaron en uno solo, de acuerdo con los estudiosos.