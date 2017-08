La locura de las selfis mata a los jóvenes

La locura de las autofotos continúa y se cobra cada vez más vidas, según demuestran los últimos estudios y los tristes casos de jóvenes de diferentes países. Unos murieron aplastados por un vehículo, otros, electrocutados o ahogados, pero todos mientras posaban para selfis.

A mediados de julio, empezó a circular un video en el que dos hermanas paraguayas se graban con el teléfono móvil mientras viajan en la parte delantera de un tractor momentos antes de morir. Liz Carolina (19 años) y Norma Noemí Ortiz Díaz (16), disfrutaban de su aventura cuando de repente una de las hermanas perdió el equilibrio y cayó. Aunque la otra trató de sostenerla ambas acabaron bajo las ruedas del tractor, que les causó lesiones mortales.

Este mismo mes, un joven ruso de 16 años de la región de Kursk murió electrocutado tras haber trepado por la torre de transmisión eléctrica para tomarse una foto desde el punto más alto de la construcción.

En la región de Primorie (Oriente Lejano de Rusia), tres niños murieron y uno resultó gravemente herido en junio al tratar hacerse una autofoto con un tren acercándose como fondo.

En Bombay (India), una estudiante de 17 años se ahogó en junio después de haber intentado sacarse una foto en el paseo marítimo. Priti Pise se había concentrado tanto en capturar una selfi con su 'smartphone' que no notó que se acercaba una gigantesca ola, que chocó en el paseo marítimo y la arrastró.

127 muertes en 18 meses

Un reciente estudio afirma que en el mundo se registraron 127 muertes por selfis en los 18 meses entre marzo de 2014 y septiembre de 2016. Lo alarmante es la evolución de la tendencia con los años:

15 muertes registradas en 2014;

39 reportadas en 2015;

73 víctimas en los primeros ocho meses de 2016 analizados por los investigadores.

Según la investigación, titulada 'Me, Myself and My Killfie: Characterizing and Preventing Selfie Deaths', la India es el país donde más muertes se registraron a causa de las selfis. En concreto, el estudio reveló que más del 60% de las muertes reportadas durante el periodo analizado (76 de las 127) ocurrieron en este país.

Las caídas desde alturas fueron la causa más frecuente de las muertes, según el estudio. El agua también causó un gran número de incidentes, mientras que muchos casos implicaron ambos factores.

"La locura es realmente exagerada, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos", se lamenta en declaraciones a 'Times of India' la psicóloga clínica Salma Prabhu, que explica que capturar "un elemento de emoción" y publicarlo inmediatamente en Facebook, Instagram o SnapChat "es el mantra".

La especialista explica que "los comentarios llenan el vacío de la autoestima", ya que "nadie quiere ser dejado de lado".

Además, la tecnología apoya esa peligrosa tendencia, con teléfonos diseñados específicamente para tomar la 'selfi perfecta' o complementos como los palos de selfi. "Es genial, excepto que nos emocionamos demasiado y tomamos riesgos indebidos", señala la psicóloga para concluir: "Tener muchos 'me gusta' no sirve de nada si estamos muertos".