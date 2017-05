La "ingobernable" que le marca la cancha hasta al mismo Presidente

Para el común de los argentinos ella es sinónimo de denuncia, y casi no existe oración que incluya su nombre que no vaya precedido por aquella palabra, sobre la cual montó una forma de vida. Desde hace 22 años ocupa un cargo legislativo y por más que lo intentó en 3 elecciones sucesivas nunca llegó al ansiado sillón de Rivadavia. Lidera un partido que jamás fue desequilibrante: el ARI, sin embargo desde su banca en el Congreso se las ingenió, cuando era oposición al kirchnerismo y ahora que integra la coalición oficialista de Cambiemos, de marcar la agenda presidencial.

Conocedora del juego político, Elisa Carrió, Lilita (60) puede golpear alfiles presidenciales, pero casi nunca le apunta al rey Mauricio. Mañana viene a Mendoza.



Hay quienes la califican de "ingobernable", mote que se ganó en su infancia cuando sólo con 5 años se negó a ir al jardín argumentando que allí no le enseñarían a leer y logró imponerse para que la inscribieran directamente en la escuela primaria. A los 15 años ya era bachiller.



Esta semana volvió a ganarse aquel calificativo cuando se ensañó con la subdirectora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Silvia Majdalani. A ella la acusó literalmente de hacer tareas de espionaje político de las cuales fue víctima en un reciente viaje a Paraguay, en donde se reunió con un mayor retirado de Inteligencia del Ejército argentino buscando información de causas de corrupción del kirchnerismo.



De ese viaje no sólo trascendieron fotos de Carrió y su fuente, sino el nombre del hotel en el que se alojó y hasta la marca de los cigarrillos que fumó Lilita. A ese "seguimiento" la diputada nacional le adosó otra "operación" como fue la curiosa denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito, que esta semana se archivó luego de que se descubriera que su principal impulsor es un albañil que cobró $1.500 para hacer la presentación. Aquí una vez más le marcó la cancha al Presidente y le exigió que diga "a quién defiende", si a ella –fundadora de Cambiemos– o a Majdalani.



Días atrás pateó el tablero y apuntó al "lobby" de toda la casta política, a la que acusó de proteger al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios kirchnerista y actual diputado nacional Julio De Vido, denunciado por corrupción en la obra pública. La pelota quedó del lado del oficialismo y fue necesario que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, saliera a negar que el gobierno de Macri encubre al kirchnerista denunciado.



Tal vez esa prolífica actitud de denuncia que tiene a flor de piel se haya nutrido durante toda su carrera política en los distintos vaivenes que fue dando, no sin pagar las facturas de los volantazos que daba.



Impulsada y negada

De cuna radical –se casó a los 16 años y a su fiesta fue el joven diputado y luego presidente Raúl Alfonsín, íntimo amigo de su padre– fue y vino del partido de Yrigoyen.



Luego de haberse recibido de abogada con 20 años y de tener ya su cargo como secretaria de la Procuración del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, que le daba el rango de un juez, en 1994 fue convencional constituyente cuando se discutía si se votaba en bloque el Núcleo de Coincidencias Básicas nacido del Pacto de Olivos. Ella votó en contra, lo que significaba ni más ni menos que votar en contra de Alfonsín, el líder de su padre, y contra su propio bloque, dejando claro que se iba a mantener en su postura, aun cuando debiese enfrentar a sus mismos correligionarios.



Durante dos períodos fue diputada por Chaco y acompañó la Alianza que en 1999 le garantizó la presidencia a Fernando de la Rúa, pero rompió con ella cuando Domingo Cavallo desembarcó en el Ministerio de Economía, y creó y se puso al hombro Argentinos por una República de Iguales (ARI), en donde la secundaron Mario Cafiero (hijo del histórico líder peronista) y Alfredo Bravo.



Sólo cree en Dios

En 1999 se divorció por segunda vez –la primera fue cuando tenía sólo 20 años–, ahora de Miguel Benítez, padre de dos de sus tres hijos. Hay quienes dicen que cobró una suma de 6 cifras por la división de bienes y aseguran que se gastó el dinero en viajes a Tierra Santa y boletas electorales para el 2001.



Es que esta agnóstica confesa tuvo una "conversión" de la que mucho no le gusta hablar, después de varias pérdidas cercanas. Lo cierto es que desde aquel momento la palabra Dios es omnipresente en ella. Tanto es así que nadie podría pensar que sea una casualidad que haya elegido alquilar una casa en el barrio Chacras de la Cruz, de la localidad Exaltación de la Cruz, en la ciudad Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. Desde ese búnker gesta con su grupo de asesores judiciales las últimas denuncias. Allí es donde recibió hace poco tiempo a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una macrista de las que más estima y a la que difícilmente denuncie.



"Soy la única política que vive en casa alquilada", dijo más de una vez, y es que decidió rentar esa casa mientras construye la propia en el mismo barrio, pero según aseguran sus vecinos, debió quedarse sin plata ya que sólo levantó unas paredes y la obra está frenada.



Sobreviviente de amenazas

Durante la década kirchnerista fue de las legisladoras que más enfrentaron al matrimonio presidencial y por tanto se ganó los calificativos más negativos de ambos, que hasta pusieron en duda su integridad mental. Sin embargo, uno de los caballitos de batalla de Cristina Kirchner, la Asignación Universal por Hijo, decretada en 2009, es notoriamente similar a un proyecto de autoría de Lilita, el de ingreso ciudadano para la niñez (Incini), que había presentado en 1997.



Un enfrentamiento más descarnado protagonizó contra el menemismo y desde la comisión especial investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero, junto con el mendocino Gustavo Gutiérrez, elaboró un documento involucrando a políticos, funcionarios y banqueros ligados a Carlos Menem que le valió varias amenazas y demandas de ex ministros. En el 2002, el ex presidente Eduardo Duhalde derogó, por pedido del FMI, la Ley de Subversión Económica, por lo que la Justicia se quedó sin la principal herramienta para perseguir los delitos financieros develados y se aseguró así la impunidad.



En el 2011 se animó a enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones y sólo obtuvo el 2% de los votos, contra el 54% de la ex presidenta, pero eso no la amilanó. En 2015 se alió a socialistas y Libres del Sur, y armó UNEN junto con Ernesto Sanz, de la UCR, y a Mauricio Macri, del PRO.



Antes de las elecciones, su casa fue el escenario de la denuncia mediática contra el ex ministro y candidato a gobernador bonaerense Aníbal Fernández, en donde se lo vinculó al triple crimen de la ruta de la efedrina. La nota inclinó la balanza electoral a favor de la candidata macrista María Eugenia Vidal. Luego ella publicó en Twitter una foto bajo las ruedas de una camioneta junto a la leyenda "acá estoy escondiéndome de Aníbal Fernández", burlándose de la anécdota que indicaba que Fernández había huido en un baúl de auto de la intendencia de Quilmes. Él respondió: "En algún momento la voy a tener que embocar".