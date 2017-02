La clave para ser feliz: andar desnudo en público

¿Alguna vez te has quitado la ropa en una playa nudista? ¿O has participado de esos eventos masivos a los que la gente es convocada desnuda en torno a una consigna? Al parecer, habría una razón por la que todas esas personas se ven tan contentas, según un estudio.

El estudio





Estar desnudo con otras personas alrededor, podría hacernos sentir más felices, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Journal of Happiness Studies en enero de este año. Tras encuestar a 849 personas, los investigadores descubrieron que aquellas que habían pasado tiempo al aire libre desnudos o junto a otras personas (que no fueran su pareja o su familia) se sentían más felices, mejor con su cuerpo y tenían una mayor autoestima que quienes no se habían quitado la ropa.





Luego, realizaron dos experimentos más, pero esta vez hablaron con personas antes y después de que participasen en eventos nudistas reales. Los resultados fueron similares: los participantes informaron mejoras en términos de bienestar al acabar las pruebas. Lo que encontraron fue que cuanto más participaban en actividades nudistas, más felices estaban.





Es más, ver a otras personas desnudas llevaba a una imagen corporal propia más positiva que ser visto desnudo por otros, comentan los autores del estudio. Uno de los participantes, comentó que "ver a otras personas con cuerpos 'normales', no perfectos, ayuda a aliviar las inseguridades que sientes por el tuyo", reseña la revista Men's Health.





Otras voces





"El desnudo del cuerpo no está relacionado directamente con el sexo. A veces nos educan tan restrictivamente con respecto a dónde sí y dónde no desnudarnos, que creemos que el desnudo en sí es malo", dijo a la Agencia de noticias EFE, Juan Marcos Castañeda, presidente de la Federación Nudista de México (FNM) en el marco del Festival Nudista de 2017 realizado en Oaxaca, México.





Más sobre el nudismo





Esta filosofía defendería el derecho de las personas de realizar actividades en lugares públicos sin ropa. En el idioma español, el nudismo también se conoce como "naturismo", que la Federación Española del Naturismo define como "una forma de vivir en armonía con la naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo en común, para favorecer el respeto propio, a los demás y al medio ambiente".





Este estilo de vida suele practicarse en "colonias", clubs o grupos de personas que comparten la misma filosofía. Una de las formas más comunes de la práctica del nudismo es en las playas nudistas, donde las personas, incluso sin pertenecer a un grupo de nudistas, pueden asistir desnudas.





Esta forma de vida no es aceptada en todas partes del mundo, y suele ser practicada más en países europeos que en otros continentes, reporta esa fuente. Algunos países en donde podría encontrarse, son: Finlandia, Francia, Alemania, Portugal, Polonia, España, Reino Unido, Indonesia, Tailandia, Nepal, Canadá y Estados Unidos. Por ese motivo, es importante que conozcas las reglamentaciones de cada lugar antes de decidirte a practicarlo.





Y tú, ¿has practicado nudismo alguna vez?