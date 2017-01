Juan Rulfo sigue generando polémicas, a 100 años de su nacimiento

En un 2017 que se verá marcado por los homenajes a diversos escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh, el recuerdo del centenario del nacimiento del mexicano Juan Rulfo ya disparó las primeras polémicas alrededor de ester tipo de efemérides y celebraciones.



Los familiares de Rulfo (1917-1986), autor de una obra breve pero influyente (los cuentos de "El llano en llamas", la novela "Pedro Páramo"), solicitaron al gobierno mexicano de abstenerse de organizar cualquier homenaje, según anunció la agencia EFE.



"Nosotros somos totalmente respetuosos de la familia de Juan Rulfo", afirmó Jorge Campos Aguilar, el alcalde del Sayula, municipio del occidental estado mexicano de Jalisco donde nació el escritor, que planea crear una ruta turística cultural para sumarse a las actividades que ese municipio realiza cada año para evocar el nacimiento de Rulfo.



Aguilar aseguró que los festejos, previstos para mayo en Sayula, San Gabriel y Tuxcacuesco, tres de los municipios que inspiraron la obra rulfiana, no buscan "confrontar con la familia" sino que los mexicanos se sientan honrados de tener a "un escritor de esa magnitud".



Días atrás los medios dieron a conocer una carta en la que el presidente de la Fundación Juan Rulfo, Víctor Jiménez, en representación de la familia del escritor, pidió a la presidencia de México y a la Secretaría de Cultura "abstenerse de gastar cualquier suma" en realizar homenajes públicos al autor. La familia también solicitó no realizar actividades "de naturaleza efímera" por el centenario, que se cumple el 16 de mayo, y evitar "el sesgo político".



Pidieron, en cambio, que el dinero sea destinado a otorgar "becas a jóvenes" en disciplinas como literatura, fotografía o cine, y no a justificar la promoción "de un grupito de escritores de cuarta o quinta categoría".

Por otro lado, la familia del autor está planeado el estreno de una serie documental y actividades culturales que se extenderán por al menos tres ciudades de México, según anunció Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor.