Involución política hacia el dejar hacer, dejar pasar

Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo (Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui méme).

Es una de las frases con las que en la Francia del siglo XVIII algunos comerciantes e industriales extremistas buscaban combatir la, también extremista, intervención del Estado en los asuntos económicos.



Por ese entonces la creciente burguesía comercial francesa enfrentaba con esas ideas los impuestos confiscatorios que la monarquía le exigía y cuya recaudación se destinaba a mantener la dulce vida de la parasitaria realeza.



Jame 'e joder

En nuestra política actual muchos representantes del pueblo usan ese concepto del "dejar hacer", pero no por cuestiones económicas, sino por cobardía.



Simple. Encontrarles una solución política a las cosas y, sobre todo, adelantarse a resolver futuros problemas es algo que demanda trabajo, estudio, organización y mucho coraje.



Todas esas son virtudes que no suelen acompañar a muchos varones y mujeres que viven de la política.



Lo de ellos y ellas es más la rosca partidaria, y el disfrute de un muy buen sueldo y una mejor jubilación de privilegio, pero no el servicio público.



Aquí y acullá

Tal vez un buen ejemplo, simple y concreto, sea lo que está pasando con los manteros en sectores de la ciudad de Buenos Aires y lo que pasó ayer con los vendedores callejeros o feriantes aquí, en Guaymallén, en torno al Centro Cultural Le Parc.



En el centro porteño ya se han despejado varias zonas (recordar lo que era hace algunos años la peatonal Florida, donde ni se podía caminar por la cantidad de manteros), pero siempre se llega tarde.



Es decir que se encara el problema cuando los que están ejerciendo el comercio ilegal ya están convencidos de que tienen un derecho adquirido sobre el espacio público y que ese derecho los exime de tributar al fisco.



Sobrepeso en los ojos

Hacer la vista gorda es la antipolítica. La política no es dejar hacer y después, cuando el problema estalla, ir a dar palos a mansalva.



Si se termina dando palos, es porque en el interín el accionar político ha fallado.



Si hay gente que sale a la calle a comerciar ilegalmente, las razones pueden ser variadas, entre ellas, la muy humana de la necesidad de subsistencia, pero tarde o temprano si esa situación no es encaminada por el accionar de la política, va a terminar en situaciones de fricciones con las autoridades que están obligadas a hacer cumplir la ley.



No me sale

En ese sentido impresiona ver en los políticos la dificultad que tienen para ejercer cabalmente la representación popular cuando de hacer cumplir la ley se trata.



Tienen miedo. Tienen prejuicios ideológicos. Como si en Cuba, la China o en la Rusia comunista no les daban y les dan palos a los opositores al régimen.



Sin embargo, nuestros políticos no sienten el mismo miedo al incumplir la norma. Por ejemplo, la que marca que el comercio callejero, salvo excepciones expresamente establecidas, no está permitido.



El Cotur

El finado intendente Víctor Fayad hizo muchas cosas bien y otras, que le salieron torcidas o mal. Pero no era cagón, aunque sí injusto en algunas ocasiones. Él hacía. Y a veces el ego lo traicionaba.



Pero fue un político que se animó con la venta callejera en la ciudad. Se retiraba a la gente de la calle, pero se creaban para ellos otras opciones en mercados persas debidamente establecidos.



¿Se imaginan lo que sería el centro mendocino si Fayad no hubiera insistido en ordenar este asunto? Un caos.



No me paren

Si no hay límites, la gente avanza. Las personas hacen.



Y hay un fuerte sentido del antiquísimo mercado al aire libre en el ADN de casi todas las personas.

Entonces ocurre que aquellos que tienen menos posibilidades económicas e instrucción sacan a relucir esa tendencia, llamémosle atávica, una costumbre de antepasados remotos, como método de subsistencia.



Fíjese, si no, cómo los limpiavidrios o los trapitos, sientan presencia en el espacio público y rápidamente sacan a relucir dicho atavismo al ejercer la idea de propiedad.



Así es como el trapito manda, fija tarifas según sus propias leyes de mercado, saca a patadas a los intrusos que pretenden coparle la parada o trompea al cliente que le cuestiona los precios. Individualismo precapitalista.



Note, lector, cómo a la hora de aleccionarlos para que se agrupen, para que se cooperativicen o para pasar a estar dentro de la ley, es siempre la política, esto de la evolución, la que debe recordarles las bondades de estar dentro de la ley.



Estado: te quiero, no te quiero

El comunismo sólo puede ejercerse con cachiporra o plomo. Y sin elecciones, claro. Es antinatural.



El marxismo es una formidable construcción cultural cuyo fin último es arribar a una especie de paraíso en la tierra donde no haya pobres y entonces no haga falta el Estado.



Pero, claro, para eso antes hay que pasar por la revolución a sangre y fuego, por la dictadura del proletariado y por la eliminación de cualquier idea de individualismo o de gestión privada. Y eso llevaría siglos de ignorar la libertad, es decir, de ignorar al ser humano.



En cambio, el socialismo, que acepta las formas del republicanismo y respeta una evolución a base del ascenso social por la educación y un mejor reparto de la riqueza, continúa en muchos países asociado a una democracia mutual, donde se avanza sin pisotear la libertad.



La polis y la cachi

Concluyo: la política en democracia es un arma estupenda para generar mejores estándares de vida y una mejor justicia.



Pero para ello los políticos no deben tener miedo de hacer respetar las leyes. Las ilegalidades a las que suele recurrir la gente, en muchos casos por extrema necesidad, debe ser tratada dentro del territorio de las normas, a tiempo, y con inteligencia social.



Si lo que prima es la cachiporra, algo mal habremos hecho en el medio.