Ian McEwan y su original novela narrada por un feto

Acostumbrado a los golpes de timón, el escritor inglés Ian Mc Ewan vuelve a desmarcarse de los rótulos con su nueva novela, Cáscara de nuez, una obra que tiene como narrador a un embrión adicto a las noticias, a quien le toca presenciar bien de cerca la infidelidad de su madre.



En los últimos años, el autor de El placer del viajero y Expiación ha encarado proyectos tan variados como la deconstrucción de la novela de espías, la sátira con vistas al cambio climático y el pulso moral a la sociedad tras la barbarie del 11-S, pero en su última incursión literaria parece ir mucho más lejos para reinventar Hamlet desde el útero materno y hacerse pasar por un feto omnisciente.



"Me pareció una idea tan absurda que me sentí inmediatamente atraído", reconoció McEwan durante una charla en Barcelona, en la que recordó que la primera frase de la novela, que arranca con un "Así que aquí estoy, cabeza abajo dentro de una mujer", se le apareció de pronto mientras se aburría en una conferencia.



"No sabía quién hablaba ni sus circunstancias, pero sí sabía que era un feto. Estaba releyendo Hamlet y su impotencia e incapacidad de actuar tenía algo en común con la incapacidad de actuar de un feto. Un feto es un héroe existencial; es sólo una voz en la oscuridad. Además, siempre puedes confiar en un feto", relató el autor británico.



"Pensaba que era un libro que los lectores no aceptarían –confesó–, pero el reto era demasiado jugoso como para dejarlo escapar. Al fin y al cabo, en eso consiste ser escritor. ¿O no? Si la novela no ha muerto es sencillamente porque te puede dar esa idea de ser otra persona. En este sentido, la razón por la que Hamlet es tan importante es porque es la primera representación de un ser humano moderno lleno de dudas. Es un ser humano específico y único, y el principio de la literatura moderna", reflexionó.



Y explicó: "En esta novela, desde mi punto de vista limitado –el del narrador intrauterino– tuve oportunidades que no hubiese imaginado que tendría. He podido plasmar toda la violencia, toda la crueldad, también el amor, la esperanza, todos los temas presentes en mi obra, y mi pasión sobre la poesía, por Shakespeare".



McEwan trabaja en una nueva novela que "está a años luz" de la actual, y en los guiones de La ley del menor y Chesil Beach, que contarán con un casting de "altísimo nivel", según reveló la editora española de Anagrama Silvia Sesé.



Simultáneamente a su lanzamiento en Europa, la novela se distribuye por estos días en Latinoamérica a través del sello Anagrama.

Agencia Télam