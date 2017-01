¿Héroe o villano? El Señor de Vaca Muerta y su pacto con los empresarios

Archiconocido en el mundo petrolero y político, pero ignoto para la sociedad en general, Guillermo Pereyra, legislador nacional, pero antes gremialista añejo y ya septuagenario, sacó chapa esta semana, chapa que el destino labrará a su antojo y en su momento bajo el mote de héroe o de villano.

Tan impredecible presagio se cocina en una jugada que urdió a pesar de su naturaleza sindical y formalizó el martes pasado.



Firmó un pacto con el gobierno de los empresarios, redactado por las grandes petroleras y reduciendo los costos del trabajo para que Vaca Muerta no siga muerta por años y los 20.000 afiliados que de Pereyra dependen no pierdan sus empleos por la caída de las inversiones tras la reducción a la mitad del precio del barril en menos de dos años.



Héroe o villano, lo aúpan y lo acusan de flexibilizador, pero él niega haber flexibilizado.



El propio presidente Mauricio Macri lo ha enarbolado como adalid de su causa: bajar los costos laborales y rediscutir los convenios de trabajo que el sindicalismo y el peronismo (salvo con Carlos Menem) celosamente han custodiado.



Guillermo Pereyra no es el primero que lo hace, pero el prometedor escenario de Vaca Muerta y el constante marketing de la Casa Rosada lo ha lanzado como el adelantado.



Zorro viejo del sindicalismo, es uno de los tantos príncipes gremiales que gobierna su señorío sin oposición alguna hace más de 30 años.



Es más que sindicalista, lo dicen en el mundo gremial donde lo tachan como "un político", sinónimo para ellos de "pragmático" en el diccionario civilizado y de "veleta" en el lunfardo.



Su reinado se lo debe a una visión: mendocino y sureño dejó General Alvear, donde nació hace 73 años, cruzó a la vecina Neuquén y se apostó en 1984 como un jefe indio, sobre una de las napas más grandes del petróleo de toda la Nación.



Su poderío: ser el líder de la voluntad de miles de hombres sin cuya fuerza de trabajo, el crudo seguiría siendo inútil extracto de dinosaurios.



Sobrevivió a los gloriosos tiempos de la vieja YPF estatal y a los oscuros años de la YPF Repsol privatizada.



La inagotable cuenca neuquina sobre la que reina seguía dando petróleo y energía con la misma nobleza que la vaca, siempre olvidada a pesar de darnos la leche, los quesos y el inigualable asado, y aun así ni un monumento le han levantado.



Así pasó las décadas Pereyra, señoreando como el jefe de un gran ejército de soldados, que solo a él respondían a la hora de extraer las riquezas que yacían miles y miles de metros tierra abajo.



No solo lideró el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa sino que encabezó también la Federación Nacional de la actividad por casi 10 años.



Si el Gobierno nacional o las grandes compañías querían acordar algo, tenían que hablar con Pereyra para tener un pacto cerrado.



Las décadas pasaron y la inagotable cuenca parecía transformarse en una añoranza del pasado.

Fue entonces cuando ocurrió el milagro: el impensado hallazgo de Vaca Muerta, otra vez la vaca sacándonos del pantano, y el país, indiferente, sin siquiera hacerle un monumento en la Plaza de Mayo.



Allí estaba muerta pero viva, con la nobleza de siempre para ser carneada y aprovechada al máximo.

Ahí estaba Vaca Muerta, un inmenso yacimiento de petróleo y gas diseminado, encapsulado entre las vetas de la roca madre, que hace inútil pinchar la tierra para sacarlo y exige un nuevo proceso con costos muchos más altos.



Una fuente de riqueza tan apabullante como los de los emires multimillonarios que levantan sobre los desiertos de Oriente, luminosas ciudades de cristal y torres de Babel con oro incrustado. Vaca Muerta es tan vasta e infinita como toda Neuquén y más allá, con una capacidad de producción nunca imaginada.



La auditora internacional Ryder Scott determinó que Vaca Muerta podría producir 22.800.000.000 de barriles de petróleo. Sí, sí, va de nuevo, en letras para que quede claro: veintidós mil ochocientos millones de barriles de crudo solo en un área de 8.700 kilómetros cuadrados que representa casi un cuarto de toda su inmensidad porque Vaca Muerta se extiende hasta los 30.000 kilómetros cuadrados.

Los expertos dicen que en sus entrañas hay petróleo para los próximos 500 años.



El hombre de la cuenca neuquina

Ese paraje de riqueza, de novela fantástica, de puro realismo mágico que es real y está esperando, está bajo los pies y los dominios sindicales del mismísimo Guillermo Pereyra, amo y señor de esos pagos. No es dueño ni empresario pero tiene los brazos de los que hacen el trabajo.



Lo ratifican quienes lo conocen: "Es buena persona pero es áspero". Lidera el sindicato de Río Negro, Neuquén y La Pampa hace 32 años. Los que se le opusieron terminaron fuera de la actividad petrolera.



Pereyra sabe dónde está parado y no regala nada. Tiene una de las llaves para que Vaca Muerta funcione y deje de ser un proyecto frustrado.



Tal es su poder que solo trabajan en los pozos de Neuquén y Río Negro los obreros que viven en esas provincias y de ninguna manera los foráneos.



Es una regla de facto: a nadie que viene de afuera, Pereyra le permite que trabaje temporalmente en esos campos, secos en la superficie y cargados de oro negro por debajo.



La propuesta de flexibilización laboral del gobierno de los empresarios fue para Pereyra como agua en la mitad del descampado.



La actualidad del líder gremial era muy compleja en 2016 con más de 1.000 trabajadores de la cuenca neuquina despedidos y casi 4.000 obreros suspendidos, sentados en sus casas cobrando la mitad del salario.



La causa: el precio del barril de crudo, en picada, y las compañías petroleras negadas a seguir explotando los pozos tradicionales bajo el argumento que los costos laborales del convenio colectivo eran muy altos.



Así se fue desmoronando la actividad en el último año. YPF dejó fuera de servicio más de 30 equipos de perforación y mantenimiento y otras compañías se sumaron.



Con ese panorama, Vaca Muerta fue la salida del pantano. El Gobierno nacional busca energía barata y una meta de autoabastecimiento. Para eso necesita a YPF y el resto de las empresas trabajando: la meta sacar gas, la otra joya que está esperando.



La oferta a Pereyra fue nuevas condiciones de empleo a cambio de perforar Vaca Muerta, lo que es igual a más inversión y obreros trabajando.



El gremialista, zorro viejo, sabía que la labor en Vaca Muerta es distinta a la de los pozos tradicionales. Ese fue su argumento y defensa para negar la "flexibilización" que ya agita el gobierno, mientras Pereyra explica que lo firmado son condiciones específicas de trabajo para un modo de extracción nuevo que no se compara con el pasado.