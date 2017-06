Hace 300.000 años vivía un hombre parecido al actual

El Homo sapiens, nuestra especie, no data de 200.000 años como se creía hasta ahora sino de 300.000, según los restos hallados en Marruecos de unos individuos extremadamente parecidos al hombre actual.



"Este descubrimiento representa el origen de nuestra especie, se trata del Homo sapiens más viejo jamás hallado en África y en cualquier otro lugar", explicó Jean-Jacques Hublin, coautor de la investigación y director del departamento de Evolución Humana del Instituto Max Planck de Leipzig, en Alemania.



"El nido de restos humanos", hallado en excelente estado de conservación durante unas excavaciones iniciadas en 2004 en el sitio de Jebel Irhoud, en el noroeste de Marruecos, contenía los restos de al menos cinco individuos: tres adultos, un adolescente y un niño.



Los investigadores descubrieron que "la cara de uno de estos primeros Homo sapiens es la de cualquiera con el que podríamos cruzarnos en el metro", afirmó Hublin, cuya investigación fue publicada este miércoles en la revista Nature junto con otro estudio que apunta en la misma dirección.



Su cráneo, no obstante, es bastante diferente al del hombre actual. "Todavía hay una larga evolución por delante antes de llegar a una morfología moderna", precisó este profesor.



La datación de estos restos fue obtenida por Daniel Richter, experto del Instituto de Leipzig, a través de la termoluminiscencia, una técnica muy común utilizada desde 1980.



El equipo de arqueólogos halló además en ese lugar, situado unos 400km al sur de Rabat, restos inestimables, como una mandíbula, "probablemente la más bella de un Homo sapiens jamás hallada en África", dijo Hublin.



Los hombres de Jebel Irhoud destronan así a Omo I y Omo II, descubiertos en Omo Kibish (Etiopía) y datados de unos 195.000 años.



También en Etiopía se habían hallado tres cráneos fosilizados datados de unos 160.000 años.



Coexistencia con otras especies

Estos descubrimientos realizados en la misma región habían hecho pensar que el hombre actual descendía de una población localizada en África del Este. Una teoría que con el hallazgo de Jebel Irhoud queda completamente cuestionada.



Además, los utensilios hallados en ese lugar junto con nuestros ancestros –esencialmente picos–, son típicos de lo que se conoce como la Middle Stone Age.



"Ya se habían hallado este tipo de objetos, igualmente datados de 300.000 años, en varias partes de África, pero no se sabía quién había podido fabricarlos", explicó Daniel Richter.



Ahora los investigadores estiman que se puede asociar la presencia de los utensilios del Middle Stone Age a la del Homo sapiens.