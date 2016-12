¿Sos una persona de hábitos? Para tener una vida plena y feliz, hay ciertos hábitos saludables que cada día necesitamos estar dispuestos a incorporar y mantener en el tiempo.



Pero comencemos por definir qué es un hábito. De acuerdo con el diccionario un hábito es una costumbre o una práctica que se adquiere por la repetición de un acto. Es decir, una acción repetida que se convierte en parte de nuestra rutina. Veamos ahora algunos de esos hábitos que bien haríamos en desarrollar.



Hablar siempre con esperanza. Tenemos que hablar siempre en positivo del objetivo que esperamos alcanzar. El futuro está en nuestra boca y las palabras tienen poder de creación. Si hablamos lo correcto, todo nos saldrá bien.



Valorar los logros personales. Es bueno festejar todo aquello que logramos, sin minimizarlo; pues un logro, aunque pequeño, es el punto que nos conecta con algo más grande.



Alejarse de la gente incorrecta y acercarse a la correcta. Hay personas que alimentan nuestra debilidad. Son esos que no aprecian nuestros sueños y no se alegran de las cosas buenas que nos pasan. Es fundamental alejarnos de ellos, en la medida de nuestras posibilidades.



Aprendamos a ponerle límites a lo malo y no permitamos la injusticia, venga de quien venga. Lo mismo aplica para los negativos y los críticos. Por el contrario, tenemos que mantenernos cerca de aquellos que nos inspiran y nos ayudan a crecer. Desarrollemos el hábito de juntarnos con los grandes.



Soltar el potencial interior a diario. Siempre hay algo más por lograr, un límite más lejano, un terreno desconocido que nunca hemos explorado. Pero para aventurarnos a ir por más, primero debemos cambiar nuestra mentalidad. Eso significa romper con todas las estructuras de pensamientos limitantes que nos mantienen siempre en el mismo lugar.



En nuestro interior hay habilidades, ideas, fuerza, inteligencia y muchísimo más que aún no hemos soltado y forma parte del potencial con el que nacemos. Sólo los que se atreven a ir más allá triunfan en la vida.



Perfeccionar aquello que mejor sabemos hacer. ¿Conocés cuál es tu habilidad predominante? ¿Qué es lo que no te cuesta hacer y disfrutás más que cualquier otra cosa? Perfeccioná eso y serás promovido a un nuevo nivel. Es necesario practicar nuestros dones si aspiramos a ser los mejores en el campo donde nos movemos.



Tener valentía. Para que nos vaya bien en la vida debemos liberarnos de todos nuestros temores y practicar la valentía. Hay que ser valiente para creer que lo que viene es mejor, sobre todo cuando las circunstancias que nos rodean son adversas, y mantener dicha creencia en el tiempo hasta que sea una realidad.



Llenarse de vigor y alegría. Cuanta más energía gastés en hacer aquello que amás, más energía tendrás para el resto de tus actividades. Pero si consumimos nuestra fuerza en pensamientos negativos, preocupaciones, discusiones y vidas ajenas, nos vaciamos de energía e incluso podemos llegar a enfermarnos.



Ser prudente al hablar. En este mundo en el que vivimos de competencia y violencia, es saludable para nosotros aprender a expresarnos y a decir lo que necesitamos, pensamos y queremos. Ser prudente es saber cuándo hablar y cuándo callar. Muchos se excusan: "Yo soy sincero y siempre digo lo que pienso", lo cual puede cerrarnos puertas y alejarnos de la gente correcta.



Quien aprendió a expresarse analiza la atmósfera y de acuerdo con ésta, habla o calla.

Llená tu vida de hábitos saludables y en poco tiempo llegarás a ser la mejor versión de vos mismo.