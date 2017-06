Existen más de 50 variedades de yerba mate

El blendeo dio como resultado la existencia de unas cincuentra variedades de yerba mate disponibles en el mercado para los consumidores. Así lo expresó el sitio de agro, Sembrando Noticias, en un informe que habla de un regreso a las "raíces" del emblemático producto argentino.



Se trata de más de 50 variedades y mezclas de yerba producidas de modo artesanal para quienes se animen a refinar el paladar a la hora de tomar un buen mate. Una yerba es considerada suave si permanece estacionada como mínimo 18 meses.



La misionera Schidi Keller, fundadora de la primera venta de yerba mate que comercializa variedades de producción artesanal de pequeñas economías familiares, explica aquellos aspectos que hacen a la variedad de una yerba, entre ellos: el modo de secado, el tiempo de estacionamiento, el tipo de molienda, el lugar o la región de Misiones donde proviene, y su mezcla con hierbas naturales o "blendeo".



Un primer factor que varía en el sabor de la yerba es el tiempo de estacionamiento. Según Schidi, el proceso de producción industrial de esta planta modificó su sabor en gran medida: "Hoy en día el proceso de oxidación y maduración de la mayoría de las yerbas está acelerado en cámara con el fin de lograr que en muy poco tiempo llegue a las góndolas de un supermercado, haciendo que su sabor diste totalmente de aquéllas que se dejan durmiendo la siesta o descansando en galpones por 18 a 24 meses".



"En el futuro la tendencia es el secado a cinta, pero antiguamente se secaba únicamente bajo el método barbacuá, a leña de manera transversal durante 12 horas, lo que incide en el saborsito ahumado de la yerba" comenta Schidi. Manifestó que "sólo las pequeñas empresas familiares hoy hacen ese secado, lo cual implica que su traslado y comercialización sea más complejo".



Pero la intensidad del sabor también va a diferir según como esté cortada o molida la hoja: "La yerba más suave es la canchada, que refiere al primer corte de hoja y es casi como tomar agua, no recomendada para quien toma mate con cuerpo ya que no tiene prácticamente polvo de hoja", comentó Keller, oriunda de Montecarlo (Misiones).



Para quien le guste una yerba con más cuerpo es recomendable que tenga la hoja más triturada: "Nosotros ofrecemos la molienda verde que es la que va casi directo de la planta a la venta y no tiene casi estacionamiento, similar a la yerba que se usa en Brasil", explicó Schidi.



"Si partimos el mapa de Misiones; de la mitad hacia abajo por el tipo de tierra la yerba va a ser más suave, en cambio de la mitad para arriba va a ser más fuerte y con un sabor completamente distinto", detalla Schidi, quien trabaja con un promedio de veinte familias productoras del norte, sur y centro de Misiones para ofrecer este tipo de distinciones al paladar matero.



Además de los tipos variedades de yerba nombradas, existe lo que actualmente se conoce como blendeo: la mezcla de las hierbas con la yerba. En Paraguay, Misiones y Corrientes es habitual que estén a la vista las plantas de pitanga o menta, pero la yerba se puede combinar, ya sea intensa intensa, canchada, suave, verde con diferentes hierbas como la peperina, cedrón, boldo, marcela, menta, anís estrellado, ajenjo, arándanos, manzanilla, eucaliptus mentolado, ambay, duraznillo, naranjo, salvia, carqueja, verbena, sen, burrito, poleo, pitanga, té negro, té rojo, té verde, entre otras.