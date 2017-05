Especialista en tecnología habla de los desafíos del periodismo en la era digital

Leandro Lalo Zanoni es un periodista especialista en tecnología y opina que los periodistas en general nos hemos quedado empantanados en discusiones antiguas: por ejemplo, en la que contrapone los diarios de papel a los medios digitales. Hoy esa pelea ya no existe o al menos es vieja. Lo que cambia, a pasos agigantados, es la forma en la que la gente elige informarse. Los grandes medios de comunicación pierden lectores por diversas circunstancias –Zanoni las detalla en sus publicaciones, como el blog que escribe– y el problema pasa por la adaptación de los románticos de los medios tradicionales a los nuevos tiempos.

El autor de libros como El imperio digital y La Gran Manzana vendrá a Mendoza en el contexto de un evento sobre redes sociales en el que disertará sobre la actual situación de los medios y los cambios en la forma de informarse y de relacionarse de las personas. En esta charla adelanta un poco esos conceptos. Y nos pone a los periodistas entre la espada de la obligación de adaptarnos y la pared de quedarnos en el mismo lugar.



–¿Cuál es la novedad de la comunicación virtual actualmente?

–El estado actual es en parte el cambio que se ha dado en los últimos años: las comunicaciones han virado desde las redes sociales hacia las aplicaciones de los teléfonos. Lo que se usa más en el social media es el uso de los móviles. Las relaciones sociales se trasladaron a Instagram, Snatpchat, Telegram, WhastApp. La velocidad que está tomando el social media y cómo repercute esto repercute de una manera feroz en la forma de transmitir las noticias, y de las opciones que realizamos para informarnos.



–¿Qué factores han influido para que esto suceda?

–Dos en particular: uno es la aparición del Iphone y sus sucesivos modelos, que hacen que comunicarse desde un móvil sea cada vez más sencillo. El otro es la actualización de las redes inalámbricas 4G, acá en Argentina no funcionan bien, pero afuera funcionan perfecto.



–¿Se puede pronosticar hacia dónde vamos con todo esto?

–Vamos hacia una internet total o "internet de las cosas", un ejemplo claro de esto es la fabricación de objetos por medio de impresoras 3D.



–¿A eso se refiere "internet de las cosas"?

–No sólo a eso, también hay otros aspectos como el que corresponde a los objetos conectados. Se trata de objetos que en apariencia no tienen conexión pero que se ponen en funcionamiento a través de un celular y una tablet o entre sí mismos. Es muy frecuente que un lavarropas, un smarthphone o un aire acondicionado tenga posibilidad de conectarse al Wi Fi de las casas, y se accionen por medio de una aplicación. Las casas se convierten en hogares inteligentes, que casi funcionan solos.



–¿Cuáles son los efectos?

–Una interminable producción de datos. Se genera el Big Data. Que en otras palabras se trata de muchísimos datos conectados al mismo tiempo.



–En cuanto a las relaciones personales, ¿también han cambiado con el avance de la tecnología?

–Cambiaron los modos, los medios cambian. A veces más o menos. La velocidad, lo instantáneo. Pero en el fondo las personas siempre buscan lo mismo. Cuando fuimos adolescentes, nosotros hablábamos horas por teléfono y nada más. Ahora tienen más medios. Se pasan a otros lenguajes.



–¿Eso no es en sí un cambio?

–Sí se pueden generar conflictos nuevos y no está bueno si es exagerado, pero estos problemas son independientes de la tecnología. Lo que hacen los adolescentes con las redes o las app, viviendo en un "mundo virtual", es estar en casa fuera de la relación con los adultos. Lo que todos hemos querido hacer a esa edad, aislarnos. Hoy se hace por medio de la tecnología, con plataformas y códigos propios de estos tiempos, pero siempre fue así.



–¿Cuáles son las variables destacadas en cuanto al acceso a la información?

–La manera de informarnos ha cambiado. La mayoría de los jóvenes se informan a través de Facebook. Los periodistas y los editores tenemos que pensar en esto: en cómo llegar a este público, llevarle contenido, los medios no están cumpliendo esta parte, los periodistas no se están adaptando.



–¿Esto hace que los medios tradicionales pierdan lectores?

–Los medios tradicionales hoy por hoy tienen distintos problemas: económicos, financieros y de credibilidad. No se puede obligar a los lectores a que nos lean. Hay que llegar a ellos con propuestas nuevas. El momento es difícil, complejo y de enormes desafíos.



–Pero la adaptación no es fácil.

–Los periodistas se tienen que hacer responsables de esto. Nadie te va a decir cómo hacerlo. Tenés que buscar una manera más llamativa de llegar, poder construiste tu marca personal, que te vaya mejor o que las marcas te acompañen. El 90% de los periodistas se quedan dentro de la redacción llorando. Y lo que va a pasar es que van a morir con el medio. Si se me inunda la casa y no hago nada, la responsabilidad es mía.

–¿Pero no te parece que el fenómeno es más complejo?

–Sí, seguramente lo es. Pero también es cierto que hasta ahora periodísticamente vi muy pocos indicios o símbolos de reacción. Los periodistas tienen que salirse de lo conocido, de la comodidad diaria. Romper lo que no está sirviendo y hacer otra cosa.



–¿Es un problema de recursos y de capacitación?

–Sí, es un problema de capacitación sobre todo. Porque la información está ahí, on line. Ni siquiera hay que buscarla. Si un ingeniero no se capacita también se va a quedar sin trabajo. Hoy los cambios no son cada 20 o 30 años como antes, hoy los cambios son acelerados.



–¿Quiere decir que nos hemos quedado hablando otro idioma?

–El mundo es digital, la digitalización es lo que viene. Entonces, ¿por qué los medios van a quedar fuera de esto si son pilares del entretenimiento y la información?