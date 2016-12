¿Es verdad que nos deprimimos en Navidad?

Para muchos la Navidad es símbolo de felicidad y compartir; las calles, centros comerciales y los hogares se llenan del espíritu propio de las fiestas. Sin embargo, para muchas personas es sinónimo de cansancio, abatimiento o depresión producto de las demandas de trabajo, familia, compras navideñas y otras actividades.



Según el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado – Hideyo Noguchi", de Perú, en uno de sus artículos sobre la depresión señala que los trastornos depresivos afectan al 10-25% de las mujeres y al 5-12% de los varones en algún momento de sus vidas. Muchas veces la depresión suele ser ignorada por los familiares e inclusive por muchos médicos, lo cual retarda el tratamiento adecuado y aumenta la probabilidad de suicidio.



Por otro lado, la terapeuta y especialista en biodescodificación Isabel Aragonés comenta que las personas que padecen de depresión suelen ser las más afectadas en estas fechas, pues se llenan de tristeza y aislamiento al recordar un evento traumático que vivieron en algún momento de su vida y que no lograron resolver.



"Los duelos que no son resueltos en su momento con el tiempo se convierten en depresiones que afectan el comportamiento y vida social de la persona", explica Aragonés.



Para la especialista, la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad caen en una profunda negación y se ocultan bajo una especie de máscara, logrando hacer creer a los demás que todo está bien.



Asimismo, la terapeuta recomienda que es necesario vivir las situaciones en su momento porque cuando exceden en tiempo, afecta nuestra salud psicológica.



"Se debe identificar la causa real de la depresión para poder manejar la situación. Es la misma persona la responsable de cambiar y darse cuenta de que sus actitudes no están bien. Pero sobretodo, es importante hablar, ser escuchado y ser consciente de que cuenta con el apoyo de las personas que más quiere", finalizó.