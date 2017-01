Encuestas, profecías y la perversa sentencia de la realidad

Probablemente algún intérprete de profetas dirá que alguien lo había presagiado. Siempre ocurre. Lástima que esos anticipos se conocen una vez acaecido el hecho.



La realidad desafió nuevamente al periodismo de anticipación, a los encuestadores, a los del establishment norteamericano, a la dama gris llamada The New York Times, pero además, derrotó las preferencias de progresistas, humanistas y ecologistas del mundo unido.



Si acaso esto pudiera sorprender, quizá el dato más significativo es que Donald Trump, presidente número cuarenta y cinco de los Estados Unidos de Norteamérica, obtuvo menos apoyo popular que su contrincante ex primera dama.



Clinton en versión Hillary obtuvo 250.000 votos más que el hombre del jopo.



Así es el sistema. El pueblo no sólo no gobierna, sino que su voto pasa por el cedazo de los compromisarios. Término que puede llevar a la confusión a cualquier argentino que lo asocia a la corrupción policial, pero No. Es el método colegiado que han elegido para darle forma a una democracia que contemple y respete el carácter federal. Elección bastante menos directa que lo que venden y más observada que las cuentas en los paraísos fiscales.



De todas maneras, ni las muchas protestas, críticas y manifestaciones en contra empañaron y mucho menos impidieron la pacífica asunción de este personaje.



Nuevamente la política mundial le baja la cotización a la creatividad argentina. No hemos inventado demasiado.



Así como nadie hace medio siglo hubiese apostado a que un afroamericano hubiese sido investido presidente de EE.UU., a nadie se le hubiese ocurrido que Bob Dylan ganara el Nobel de Literatura y menos aún, que alguien que prometió culminar con la belicosidad universal iba a recibir el premio Nobel de la Paz.

Y ocurrió.



Habrá quien dirá que fue un octenio perdido y quienes dirán que no. Obama, según una medición convencional cumplió el 48 por ciento de sus promesas.



Apenas quedaron sin concluir detalles como la eliminación de la cárcel de Guantánamo, la finalización de la guerra en Afganistán, el cese bélico en Irak, la disminución de la presión fiscal y las hazañas espaciales.

Habría que consultar precisamente el legado profético del astrónomo Michel Notre Dame para saber qué hay de cierto de las promesas del flamante líder estadounidense. De ese proteccionismo que lo asemeja a un ortodoxo del peronismo yankee.



Si acaso no podemos conocer el futuro, sí algunos detalles del pasado. Durante la campaña y desde antes atribuyó sus orígenes a la tierra de los vikingos, sin embargo, su origen es teutón. Vaya paradoja: su abuelo arribó a América siendo desertor del servicio militar obligatorio no de Suecia, sino de Alemania.

De abuelo poco de escandinavo e inmigrante ilegal nos tienta a pensar, por su fonética actual, que su segundo apellido bien podría ser Oso. Trump Oso



Si no es Notre Dame podríamos acudir a Malaquías de Armagh, aquél santo profeta que, según dicen los expertos, acertó bastante más que Macri con su gabinete económico. Aunque es de esperar que no se cumplan los anticipos papales de este irlandés, que presagió que el Papa 112, o sea, nuestro actual Francisco, será el último a propósito de un ataque musulmán a la ciudad de las 7 colinas, que bien puede ser Roma, aunque otros designan a Jerusalén.



Incapacitado para aproximarme a la lectura de estos presagios opto por acudir no a profecías sino a sentencias de otro irlandés, único literato que logró obtener el Nobel de literatura como Dylan, y un Oscar, por su obra llevada al cine, Pigmalión.



Aquel archirrival intelectual de Churchill, me refiero a G.Bernard Shaw decía: "La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos". Culminaría para completar: así en las tierras del Norte como en estos pagos, donde los chimpancés gozan de derechos humanos, las mujeres son violentadas y el arte se prende fuego.



*El autor es coordinador editorial de Grupo América Cuyo