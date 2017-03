"Elegí vivir ilegal, pero no ser cómplice de un sistema que hunde a las personas en el dolor"

La historia personal de Carlos Laje se asemeja a la del libro Cien años de soledad. El mismo nombre que su abuelo y su padre y la misma profesión: médicos especializados en oftalmología. No pensaba en dedicarse a otra cosa y mucho menos dentro de la medicina: tenía una clínica oftalmológica, sus pacientes y una trayectoria familiar que lo avalaban.



Hasta que un día, la realidad lo hizo saltar de su zona de confort: él mismo diagnosticó a su hija con una grave enfermedad que la llevaría indefectiblemente a la ceguera.



Esa agria broma del destino lo sacó de su eje y le provocó una desazón inmediata, de esas que paralizan.



Aún no había oído hablar de la medicina cannábica. Fue su padre quien comenzó a investigar y lo introdujo en la búsqueda de respuestas alternativas a problemas que dentro de la medicina clásica no las tenían.



Este fue el puntapié inicial para que Laje se convirtiera en el principal impulsor, dentro del país, de la medicina del cannabis. La especialidad médica todavía no es legal, pero va camino a serlo y a impulsar sino la mejoría, al menos la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas (como la epilepsia refractaria y la fibromialgia) o terminales (como distintos tipos de cáncer). En el camino que pudo iniciar, Laje llegó hasta Raphael Mechoulam, el profesor israelí de química médica que aisló y determinó la estructura y síntesis total de la molécula THC y que realizó avances en los estudios del sistema endocannabinoide.



Actualmente, el oftalmólogo está dedicado de lleno a la medicina del cannabis, administra clínicas en muchas localidades del país, entre las que se encuentra Mendoza. Hace algunos días brindó una charla informativa en un salón del centro mendocino, que literalmente desbordó de gente: desde curiosos, atraídos por la propuesta hasta personas desesperadas llevando a sus familiares enfermos. Nadie quiso perderse la disertación, a pesar de la lluvia torrencial que desplomó el cielo. Aún mojándose, los participantes no se retiraban.



–Noto que la gente que lo viene a ver en muchos casos está desbordada. No encuentra la respuesta en la medicina tradicional...

–Ni la va a encontrar este tipo de gente desahuciada por la medicina tradicional, que está encontrándose con limitaciones enormes, y en ese sentido, en lo que tiene que ver con el Occidente, hay un desarrollo muy escaso de lo que puede ser la medicina paliativa, de rehabilitación y asistencia a personas que ya no tienen otra cosa que hacer en la medicina clásica. El cannabis no sólo viene a mejorar algunas de esas condiciones sino también a poner un alerta, una luz para decir "el sistema está fallando", aunque esto no viene ni siquiera a hacerle cosquillas al establishment de la medicina, ni lo pretende. Por lo menos desde mi posición no hago una utilización política ni mostrar a algún familiar con alguna patología para despertar el interés de los medios.



–¿Cuál sería el camino a seguir?

–Lo que hay que hacer es regular, pero regular con todo lo que ello implica, es complejo, pero de lo contrario lo que tenemos es anarquía.



–¿Por qué cree que se traba la regulación?

–Por diferentes factores. En la Argentina hay distintas fuerzas políticas que son las que tienen que regular y plantean un debate en forma caprichosa. Durante muchos años del gobierno anterior no se quiso tratar este tema. El gobierno actual dice que por qué no se trató en el anterior, y hay como una tensión entre autocultivo e importación, y en el medio de todo eso hay una gran cantidad de posibilidades.



–¿Cuáles son esas posibilidades intermedias?

–Cultivo solidario, cultivo regulado por el Estado, laboratorios públicos produciendo, laboratorios privados participando en la construcción, un sistema nacional de registro de pacientes que puedan acceder al tratamiento con cannabis, una gran cantidad de opciones que no quedan acotadas sólo a algunas patologías.



–¿Cómo mejora el tratamiento con fármacos elaborados en base al cannabis la salud de las personas que lo consumen?

–Básicamente, el cannabis actúa sobre cuatro grandes áreas: humor, dolor, sueño y apetito. Hace que cualquier persona, hasta desde el punto de vista preventivo, con cannabis manipulado químicamente, o en crudo, mejore y estimule el sistema endocannabinoide, y optimice estas condiciones, no necesariamente debe estar enfermo. Si cualquiera de nosotros con el consumo de cannabis como un suplemento dietario y no como un medicamento al que se accede con desesperación, tomara cannabis, y pudiera mejorar las cuatro condiciones mencionadas, nos interesaría consumirlo.



–¿Cree que se malentiende este tipo de consumo médico?

–Nuestro objetivo es que esto no suceda, se tiene que entender que el cannabis no es solamente un medicamento que tiene que dar el mercado y que hay que entrar en una puja entre autocultivo e industria. Tiene que ser tomado con la importancia que fue descubrir que tenemos una marihuana interna.



–¿Cualquier cultivo de marihuana sirve para preparar los fármacos?

–Creo que hay que tener en cuenta escalas. El autocultivo puede ser, como lo es en Chile, exitoso para algunos casos, pero sería poco serio decir que millones de personas que pueden ver beneficiadas con cannabis van a autocultivar. Algunas personas no están en condiciones para esto. Pero en el contexto de una regulación seria se puede generar un registro nacional de personas con autocultivo medicinal y se podrá incluso testear el resultado de lo que un paciente produce en su casa.



–¿De qué manera deberían proceder las personas que deciden autocultivar?

–La verdad es que hay que tener ciertos cuidados en cuanto a las condiciones de plantación. Se podrá hacer clubes de cultivo medicinales solidarios, el Estado podrá poner en marcha laboratorios. Apuntamos a generar un sistema nacional de salud cannábica, con un objetivo y un destino, que es lo que hoy falta.



–Mencionó 45 enfermedades cuyos síntomas mejoran con el consumo de estos fármacos...

–Partamos de la base de que ninguna persona está totalmente sana ni totalmente enferma, existe un proceso salud–enfermedad. Existe una condición, más que un nombre y apellido de enfermedades.



–¿Digamos que lo que mejora es el estado general del paciente?

–Es así. Se trata de dolencias que tienen que ver con el sistema nervioso central pero también se expanden al sistema inmunológico, enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, la mayoría de los tumores, la fibromialgia (una enfermedad de la que todavía no se sabe cuál es la causa y produce una gran depresión). En cuanto a esta última, se está estudiando que el cannabis puede ser una droga de primera elección para mejorar la calidad de vida de los pacientes.



–¿Cómo se adentró en esta búsqueda?

–Entré en un colectivo cannábico medicinal de la mano de Raphael Mechoulam, hoy para mí el padre de cannabis medicinal contemporáneo. A partir de allí comencé a incorporar conocimiento. El testimonio de los casi 5 mil pacientes que tenemos a lo largo y ancho del país avalan la efectividad de este tipo de tratamientos, y provienen del sistema público de salud. Las experiencias están al alcance de la mano, para conocerlas.



–¿Piensa que se va a avanzar en la investigación y los logros de la medicina cannábica?

–Vamos a avanzar cuando los que prohíben el cannabis dejen de hacerlo, pero también cuando el cannabis deje de ser prohibido por los que lo plantan. Nadie puede arrogarse la propiedad de la utilización de la planta, me parece que eso sería desafiar una situación que va más allá de nuestra condición de seres humanos. Tenemos que ser respetuosos de la naturaleza, de una planta sanadora, milenaria, y reflejarnos en otros sistemas de salud cannábica. Aprender de las experiencias de Uruguay, Chile. Colombia, Puerto Rico, Canadá, Alemania, Israel, Finlandia. Ni qué hablar de Oriente, la India, que la tiene como una planta sagrada.



–¿Encuentra resistencia en la comunidad médica?

–Para nada. Ahora no, al menos, puedo haberla encontrado hace unos años. Hoy (por el día de la charla que ofreció) al menos 6 médicos se acercaron para ofrecerse a trabajar en la clínica, para proponerse.



–¿Por qué estima que ha cambiado de actitud los médicos?

–Porque cuando el médico comprende de qué se trata el sistema endocannabinoide, se da cuenta de que va a ver mejorar a los pacientes, de que recupera algo por lo cual también estudió mucho. En general, los médicos estamos acostumbrados a ver a los pacientes empeorar. Es una satisfacción enorme ver que un paciente mejora. El cannabis te da esa posibilidad, complementariamente a otros tratamientos que esté utilizando.



–¿Ha tenido problemas para funcionar, me refiero a la ilegalidad de la actividad?

–Seguramente. Estamos haciendo una actividad ilegal, pero estamos haciendo una actividad legítima. Seguramente estamos infringiendo la ley, pero no nos escondemos. No somos narcotraficantes, no tranzamos con los poderes de turno por detrás de las bambalinas. Estamos dando la cara. Soy consciente de que los que trabajamos en esto somos pasibles de ser sancionados. Pero yo elegí vivir ilegal, pero no ser cómplice de un sistema que está hundiendo a las personas que sufren en el dolor, no sólo físico sino emocional.



–¿Su lucha tiene un límite?

–En este sentido, si el precio que tenemos que pagar es la cárcel, es el bozal legal, o las amenazas, ni la pérdida de mi vida va a hacer que se frene esta cruzada que tiene que ver con una condición de dignidad propia.