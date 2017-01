El rock y el jazz según Jim Marshall

Hablar de Jim Marshall es hablar de rock'n'roll, pero, sobre todo, es hablar de música. Este fotógrafo de Chicago (1936) es probablemente el más famoso y reputado de todos los profesionales que han dedicado su vida a inmortalizar a las estrellas del rock, el pop, el jazz o el blues.



Marshall, conocido no sólo por su destreza con las cámaras sino también por su amor a las armas y a los coches rápidos, solía decir que no tenía descendencia porque «las fotos son mis hijos». También era conocida su afición por los líos y las peleas, así como su amor por algunos de sus colegas de profesión y el odio a muchos otros. «Cuando iba a casa de Jim siempre decía: 'Jim, soy yo, Baron, no dispares'. Porque tenía costumbre de disparar a través de la puerta y al techo y no quería que me pegara un tiro por ir a verle», cuenta Baron Wolman, uno de los fundadores de la revista Rolling Stone.



Ahora, seis años después de su muerte, se empieza a hacer justicia a su legado con la edición de uno de los mejores libros dedicados a la fotografía y al jazz. Publican los británicos de Reel Art Press y prologa nada más y nada menos que Bill Clinton: «Ningún fotógrafo fue capaz de transportarme a los tiempos del gran jazz como Jim Marshall», dice el ex presidente de los Estados Unidos.



El libro repasa distintas visitas de Marshall al festival de jazz de Monterey a lo largo de la década de los 60. Más de 400 fotografías de Miles Davis, Dizzy Gillespie, John Coltrane, Wes Montgomery, Louis Armstrong o el mismísimo Duke Ellington, ilustran el volumen.



Cuando Marshall empezó su carrera, a mediados de los años 50, ya se intuía su capacidad para socializar con músicos. Años después, en 1966 y en su gira de despedida, el de Chicago sería el único fotógrafo autorizado para viajar con los Beatles y el más temido de entre esa especie de burguesía que conformaba el entorno de las grandes bandas. Marshall se hizo famoso por viajar con media docena de leicas (una de las marcas más prestigiosas del mundo, y de las más caras), un cuchillo y una pistola. «Jim no se andaba con bromas a la hora de preservar lo que él consideraba su espacio», dice Tony Nourmand, fundador de Reel Art Press y considerado uno de los mayores expertos en fotografía del mundo. «Si hablamos de profesionales del rock'n'roll creo que Jim Marshall, Neal Preston, Michael Zagaris y Baron Wolman serían los cuatro nombres que todos los que nos dedicamos a esto tendríamos en mente. Y curiosamente, Jim es de los menos editados. Con Jazz festival hemos tratado de hacerle un homenaje y en el futuro planeamos volver a él porque su archivo es inacabable», cuenta.



La fama de Marshall es tal que es el único fotógrafo al que se ha rendido homenaje en los Grammys (a título póstumo) y el más icónico de todos los tiempos, gracias a sus más de 500 portadas de discos para bandas como Grateful Dead o artistas como Jimy Hendrix, Janis Joplin o Johnny Cash. Precisamente, la foto de este último mostrando el dedo corazón a cámara es su foto más reconocible. «La leyenda dice que Jim le pregunto a Cash si tenía algún mensaje para el alcalde de la prisión de San Quintín -donde se celebraba el concierto- y éste le dedicó ese gesto», cuenta Wolman.



La agitada vida de Marshall, trufada de alcohol y drogas, nunca ensombrecería su pericia como fotógrafo y su extraordinaria habilidad para capturar de un modo casi naturalista la atmósfera que envolvía a los músicos que retrataba. «Para Jim no había término medio, o eras su amigo o su enemigo. La gente le temía y muchos le odiaban, pero creo que a él le traía sin cuidado», contaba Emilia Davis a Rolling Stone. Le sobreviven miles de fotografías que abarcan más de 40 años de trabajo y la leyenda de un tipo con malas pulgas al que no le iban las medias tintas.



