El músico que hoy se debate entre ser un semidiós o pastor empresario

La misa ricotera es la ceremonia más elevada para los fieles de la cultura rock argentina. Hacia allí peregrinan multitudes, como ritual propio de una religión que profesa la comunión. Por el mismo valor –como si hubiera un diezmo que no todos pagan– se encontrarán en la misma escena desde un ex jefe de gobierno hasta el trapito de la esquina más peninsular del mapa nacional; desde la generación de los revolucionados por la contracultura de los '80 hasta algunos de sus nietos.



Pero todo culto requiere de sacrificios y, como buenos feligreses, muchos soportan hasta lo insoportable –golpes, pisotones, asfixia– con tal de ser parte de esa masa de energía.



Y si las místicas no tienen una única interpretación y pocas veces pueden ser explicadas, sólo el que las experimenta sabe, para bien o para mal, lo que ocurre cuando en el escenario aparece el Indio, como en un altar, con sus anteojos redondos oscuros y un overol como sotana. Y abre la boca y, entre otras frases, pronuncia "una noche de cristal que se hace añicos". Y el verso, como una hostia en la boca de los fieles, anuncia que ya puede desatarse el pogo más grande del mundo.



Pero la archirrepetida metáfora de Jijiji, que Carlos Alberto Solari pronunciara por última vez el sábado 11 de marzo, pasó de ser el emblemático aleluya de Los Redondos, a un presagio. Y ahora, quizás, no alcancen ni la fe ni las oraciones para que se reconstruyan las piezas rotas que dejó Olavarría. Porque como el mismo Indio titula en una de sus canciones, No es Dios todo lo que reluce.



Cómo nació el culto

Carlos Alberto Solari nació en enero de 1949, en Entre Ríos. Hijo de una ama de casa y de un empleado de correo que elegía hablarle dándole un libro, y que lo desafiaba a jugar un ajedrez cada día. Lo que terminó aborreciendo porque "cuando algo es obligatorio, cagaste", como supo decir luego en una entrevista.



Ese niño se trasladó junto con ellos a La Plata. Allí cursó el primario y el secundario, y empezó la carrera de Letras en Bellas Artes. Al Indio –nombre que desde el domingo pasado viene apareciendo en los principales títulos de los medios– lo irían fogueando las lecturas de Capote, a los 10 años; o las ganas de orinar un aula, a los 19, lo que le valió la expulsión de la universidad. "En esa época lo más importante era la rebeldía", aseguraría luego.



Pero esa ciudad ya cargaba con el mote de tener juveniles rebeldes y, a principio de los '70, eso era condición suficiente para que un tipo poco convencional como él se guardara. Y su figura de hippie intelectual y algo esotérico se trasladaría a Valeria del Mar a trabajar en un taller de estampados de remeras para aislarse, actitud que después repitiera con más ínfulas que necesidad de exilio.

También allí saldría a la playa junto con sus perros y su guitarra para componer canciones. O se pasaría horas dibujando y organizando encuentros clandestinos donde se tocaba y se comían bolitas de ricota entre humaredas de marihuana, porque "en los sótanos se decían cosas que arriba no podías decir".



"En esa época, cuando tenías inquietudes no había nada que te ordenara las cartas: la cultura rock no tenía premios, tenía palos. Si tenías intereses artísticos no había nada que te indicara para qué lado ir, así que hacías de todo. Escribías canciones, pintabas, zapateabas, hacías guiones de películas, filmabas en Súper 8, componías bandas sonoras", relató en una entrevista de 2004 a la revista Los Inrockuptibles, sobre las épocas en las que se haría socio de Guillermo Beilinson, con quien escribiría guiones y quien le presentaría a su hermano Skay, para empezar a hacer canciones juntos.



En 1976, año en el que Jorge Videla encabezara el último y peor Golpe de Estado que padeció Argentina, nacería Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y ya para inicios de los '80, más contradictorio aún para lo infame de la época, pasarían a ser un fenómeno de masas, a pesar del hermetismo de sus miembros. "Los Redonditos nacimos para hinchar las pelotas. Para hacer quilombo", diría la voz líder del grupo.



La lírica críptica de Solari, más la creatividad musical de Beilinson, eran parte de un fenómeno socio-cultural y, como en una religión, ya tenían ritos: no dejaban que los grabaran en televisión, daban pocas entrevistas, producían sus discos de forma independiente y mantenían un perfil misterioso.



Eran los exponentes de una filosofía nihilista con perfil de izquierda, que iría alimentando al culto. Y a sus bestias.



Se casó y sólo tuvo un hijo

Mientras tanto, Carlos Alberto se casaba en 1988 con Virginia, con quien concebiría a su único hijo, Bruno, 12 años después. En 2001, cuando el principal heredero de su riqueza cumplía un año, se disolverían los Redó por una falla en el contrato íntimo que mantenían él, Skay y Poli –la manager–, lo que provocó la catástrofe, según dijo.



Sin embargo, también significaría el principio de su gran consagración. Para ese entonces, año del diciembre de los saqueos, la represión, cacerolazos y un helicóptero llevándose al presidente, Solari se llamaría a silencio. El que rompería en 2004, con el anuncio del lanzamiento de El tesoro de los inocentes, su primer disco solista con el grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.



El mito se reanudaría el mismo año en el que 194 jóvenes murieran en Cromañón, en un recital de Callejeros. "Por supuesto que me pudo haber pasado a mí. Yo tocaba en lugares muy peligrosos, y uno se daba cuenta. No es que era un pelotudo tomando merca que no se avivaba", dijo sobre sus primeros toques.



Habló en pasado. Es que lejos le quedó la posibilidad de tocar en un lugar cerrado, para pocos, porque el Indio encontró una fórmula mágica que le funcionó artística y económicamente, durante al menos la última década: ofrecer a cuentagotas recitales, en sitios alejados de las capitales y con menos publicidad que cualquier otro espectáculo. Una ceremonia con lógica y códigos propios, como que el control policial sea casi mínimo para no perturbar al público. Y que, con sólo un anuncio, los ricoteros acudieran automáticamente a cada ceremonia, como los feligreses a la misa de cada domingo.



"El sold out para mi público no existe. Si les decís que se agotaron las entradas van igual, cortan una avenida, arman quilombo y entran a la fuerza", le respondió a Mario Pergolini, en la entrevista Tsunami: un océano de gente. Unas 350 mil personas escuchando una de las mejores estéticas del rock es un fenómeno natural incontrolable, y él lo sabe.



"Uno debe aceptar que algo tenés. O es la providencia o algún magnetismo. Pero tampoco te podés confundir y creer que viniste así al mundo", confesó en la última entrevista que dio a fin de año, a la revista Rollings Stones, dejando entrever una lucha interna entre el niño que se crió leyendo cómics y poesía, y el músico que hoy se sube a un escenario y mueve tanta plata como gente en una avalancha humana. "El Carlos se siente incómodo, porque el Indio ha crecido desmesuradamente y fue un personaje inventado para que cargara la estrella. Y no funcionó", aseguraría.



"Ese es el daño que nos ha hecho la cultura rock al transformarnos en estrellas. Eso de tiro el televisor por la ventana del hotel, y me tiro yo después, es una pavada de drogueta", dijo en esa misma oportunidad quien supo definirse como hombre de la psicodelia, que se diferencia del común de la sociedad y llega a la gente con canciones que emocionan.



El mismo que cada vez que puede critica a los medios de comunicación. A los que, después del anuncio del saldo de dos muertos tras su último recital, llamó de vendedores de pescado podrido, como supo hacerlo tras una de las muertes más trascendentes –no la única–, vinculada a sus shows, que fue la de Walter Bulacio. El joven de 18 años murió luego de una feroz golpiza en una comisaría de la Policía Federal. Y es que la droga, el alcohol y las pasiones juveniles vuelven a estar en las primeras oraciones de los párrafos de los diarios. Y se mezclan con las del negociado detrás de espectáculos con millonarias ganancias, las responsabilidades civiles y gubernamentales, la desidia y el caos.



El mismo que hizo público los elogios hacia el gobierno de los Kirchner, diciendo frases como "por fin tenemos un gobierno con cojones", lo que le costó el mote de "rata kirchnerista". Aunque muchas veces criticara a los artistas que se enrolan detrás de un partido político.



Es que él es un fenómeno cultural y social que no pasa desapercibido en una época en la que se discute la baja de la imputabilidad y donde "la grieta" sigue siendo el talón de Aquiles de la política nacional. Para ambos casos, y para todo lo anterior, el Indio viene a ser la excusa ideal para que el argentino pueda pararse en cualquiera de los lados de la vereda.



Ángel de la soledad

Después de lo sucedido el fin de semana pasado, Solari volvió a aislarse en su casa de Parque Leloir donde tiene su propio estudio de grabación, Luzbola, y vive junto con su mujer y su hijo. Adonde, a pesar de confesarse asiduo visitante de Nueva York, hoy pasa la mayoría de su tiempo abocado a las clases de hatha yoga, a las sesiones de kinesiología, y al consumo de las pastillas que por indicaciones médicas le ayudan a controlar el Parkinson rígido que padece y confirmara en el penúltimo show que dio en Tandil. "Mr. Parkinson me anda pisando los talones", dijo esa noche del 12 de marzo en la que reafirmaría, sin embargo, que no iban a bajarlo del escenario "así nomás". Y el tsunami volvió a desatarse con la fuerza del último que arrasa con todo.



"A esta edad querés valorizar el tiempo que te queda en exigencias y ambiciones que nunca están de moda. Entiendo: la gente está preocupada en ver cómo papea y no tiene muchas posibilidades de ser exigente en otros rincones del corazón, digamos. Pero a mí eso me está permitido", había dicho animándose a hablar de la muerte, pero también de sus comodidades.



Después de Olavarría el reloj siguió corriendo en descuento para el Indio. Y sólo él sabe cuánto pesan otras dos muertes en las exigencias para ese corazón.