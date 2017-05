El matemático que busca contribuir a las ciencias sociales con sus investigaciones

Quienes venimos de la formación que brindan las ciencias sociales lo sabemos: nos cuesta comprender por qué saber usar herramientas matemáticas nos facilita muchas veces desde la tarea diaria hasta la comprensión de un fenómeno determinado. Este divorcio entre una y otra área del conocimiento nos afecta directamente, y también sucede lo contrario: los formados en ciencias exactas consideran que el análisis del lenguaje, por ejemplo, es una cuestión de menor importancia. En verdad, ninguna de las dos posturas son válidas y lo ideal y útil es que interactúen.



Al trabajo de confeccionar una trama en la que ambas se interrelacionen es a lo que se dedica el licenciado en Matemática y doctor en Economía Fernando Tohmé, quien vino a Mendoza para participar en un panel sobre Matemática en Ciencias Sociales y Humanidades, que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.



Tohmé es especialista de la teoría de los juegos, que se propone realizar un análisis matemático de algunos fenómenos sociales utilizando las consignas de cualquier juego de salón; el objetivo es lograr que las personas cumplan las reglas por su propio incentivo y puede aplicarse a toda política social que se quiera implementarse con éxito. En 2016 obtuvo el galardón de la Fundación Konex por sus investigaciones en teoría económica.



–¿En qué consiste la teoría de los juegos?

–Teoría de los juegos empezó como un intento de dar una forma matemática a las interacciones sociales, usando como modelo los juegos de tablero o de cartas.



–¿Qué características tienen esos juegos para moderar situaciones sociales?

–Tomemos, por ejemplo, el ajedrez: tenemos rivalidad, tenemos estrategias, ganadores y perdedores. Y complejidad.



–¿Qué tiene un juego de cartas para decir del mundo social?

–La información imperfecta, no saber exactamente dónde uno está parado, rivalidad e interacción. La teoría de los juegos busca captar lo que ocurre en el mundo real, las interacciones humanas, pero utilizando patrones tomados de los juegos de salón.



–¿Cómo se explicaría en la práctica?

–Hay un famoso juego que se llama La batalla de los sexos, que viene de una época políticamente incorrecta en la que se suponía que a los hombres les gustaba el boxeo y a las mujeres el ballet. El centro del juego es un matrimonio que quiere ir a ver un espectáculo, pero que no se puede comunicar para comprar la entrada. Se evalúan las posibilidades: pueden ir juntos al box, pueden ir juntos al ballet, puede ir uno al box y otro al ballet. Son cuatro posibilidades, para cada una de ellas se coloca un número que indicaría el grado de satisfacción que tiene cada uno de ellos. Lo que se busca son las situaciones de mayor satisfacción para los participantes.

–¿Es una teoría nueva?

–El que estudió estos conceptos fue John Nash, de cuya vida se realizó una película denominada Una mente brillante. Él desarrolló la idea de la no desviación de la satisfacción. Esto se puede aplicar a un montón de tipos de interacción. Podés representar lo que hacen las empresas, si entran o no en un mercado, si te conviene o no mentir en determinada circunstancia. La teoría de los juegos abarca todo esto.



–¿En qué podría aplicarse la teoría de los juegos?

–Una de las aplicaciones principales es el diseño de mecanismos, el que diseña una política, por ejemplo, quiere que la gente la cumpla. La forma tradicional es hacerlo a los palos. Pero hay una forma más sutil que es "palo y zanahoria", la teoría de los juegos sirve para encontrar las zanahorias. Es decir, poner reglas que por tu propio interés las cumplas. Los equilibrios serían situaciones en donde cada uno sigue las reglas pero por propio interés. Hay una escuela en ciencias sociales que se denomina "paternalismo libertario", que consiste en poner esas reglas, pero por propia motivación.



–¿Podría dar un ejemplo práctico?

–En YouTube se puede ver un ejemplo muy lindo de esto. En el subte de Estocolmo tienen una escalera eléctrica que se activa cuando la gente la pisa. Obviamente todo el mundo baja y sube por la escalera eléctrica. Para reducir costos, se les ocurrió ubicar en los escalones de la escalera común unas planchas que son como teclas de piano, que suenan cuando vos las pisás. Todo el mundo usa la escalera común ahora.



–Desde el saber cotidiano, o desde el no saber, se supone que las ciencias sociales y las ciencias exactas no tienen relación.

–Esto es una opinión muy generalizada, la idea de tener una matemática de las ciencias sociales es fundamental. Porque necesitamos tener mínimamente la capacidad de representar las situaciones cotidianas en una forma abstracta, desprovista de toques emocionales: la matemática es fundamental para esto.



–¿Es por esto que se esconden las estadísticas?

–La manipulación estadística es un fenómeno que no sólo ocurre en la Argentina, aunque aquí la sufrimos mucho. Pero también ha ocurrido en Grecia o China. Se manipula la estadística fundamentalmente para mostrar una imagen que no es verdadera pero que sirve a los fines del poder político.



–¿Cómo se manipula una estadística?

–En Argentina se hizo de cualquier manera. Porque hay un procedimiento científico para determinar cuando una serie está falsificada, este dato no se tuvo en cuenta a la hora de manipular las estadísticas del INDEC. Es decir que era fácil detectar que los números habían sido alterados.



–Quizás sea obvia la pregunta, ¿pero esto significa que los datos no sirven?

–Exactamente. Es lamentable, pero en Argentina tenemos un vacío estadístico de diez años. Tenemos datos alternativos, pero no sirven a los fines de análisis. Esto es realmente terrible. Yo creo que una de las peores cosas que se pueden hacer en una democracia es destruir las estadísticas, porque son fundamentales para tomar buenas decisiones o por lo menos para saber lo que está pasando realmente.



–¿Por qué cree que sucede esta tensión entre ciencias exactas y ciencias sociales?

–En la actualidad, esta tensión se ve, por ejemplo, en grupos de investigación que tratan de analizar problemas sociales y políticos desde teorías matemáticas, incluyendo la teoría de los juegos, y otros que quieren seguir con el estilo discursivo. Ahí hay un conflicto que no debería existir, porque ambos son complementarios. Pero la tensión existe, entre lo nuevo y lo viejo, que no se sabe cómo se va a resolver.



–Porque termina siendo un agujero en la formación, que luego se nota en la práctica, al menos para los periodistas es así.

–Se nota mucho en la producción periodística después; sin esta formación son pocos los periodistas que pueden distinguir lo que es cierto de lo que es falso. Encontrás literalmente burradas. Es entendible que un periodista no sea especialista en esto, pero sí puede hacerse asesorar. Lamentablemente esto no se nota.