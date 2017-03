El maltrato pasivo

Bernardo Stamateas bernardoresponde@gmail.comMuchas personas no son abiertamente agresivas, sino que expresan violencia de manera pasiva. Veamos algunos de esos comportamientos más comunes:*Cancelan una cita: aceptan con gusto una invitación pero, como en el fondo no tienen la intención de cumplir su palabra, después terminan por cancelar la cita.*Llegan tarde: esto ocurre, por ejemplo, en situaciones donde un hombre está cansado de estar siempre a disposición de su mujer y, cuando ella le pide que la pase a buscar por algún lado a tal hora, él en lugar de decirle que no quiere ir a recogerla le dice que sí pero después llega tarde o... ¡nunca llega!*Posponen o dejan por la mitad: es el caso de los hijos adolescentes que les dicen a sus padres que harán algo (como ordenar su habitación o limpiar los platos), pero tardan horas en hacerlo o comienzan a hacerlo pero lo dejan por la mitad. También el del empleado de oficina al que su jefe le pide que haga una tarea o que llame a alguien y pone excusas para no hacerlo, o hacerlo más tarde. La persona no se atreve a decir que no en el momento y opta por decir que sí pero no hacerlo, o hacerlo a medias.*Pasan factura: una mujer que está enojada con su pareja, porque no la valora o la maltrata, puede quemarle la comida a propósito, o aun no cocinarle cuando él espera que ella lo haga. De esa manera siente que compensa la conducta negativa de él. No darle al otro lo que quiere, o dárselo mal, es una forma de pasar factura por aquello que le molesta y no se atreve a expresar.*Se olvidan cosas: todos podemos olvidarnos de algo a veces, pero hay gente que lo hace con toda intención. Este tipo de comportamiento genera molestias en una relación cuando se da muy a menudo. Un ejemplo típico es el hombre que tiene que comprar 10 cosas en el supermercado y solo trae siete porque se olvidó el resto.*Se callan: el pasivo-agresivo suele tener serios problemas para comunicar lo que siente y quiere sanamente. Así, si otra persona hace algo que no les gustó, la castigará con el silencio. No dirigirle la palabra es una forma no verbal de demostrar su malestar ante lo sucedido.*Hacen bromas que lastiman: sus comentarios graciosos parecen estar cargados de humor pero, en realidad, son "pataditas". Es decir, "crítica encubierta", de la que hacen uso porque necesitan sentir que son mejores que los demás. Si el otro se enoja, dicen algo así como: "¿No tenés sentido del humor vos?" y se muestran ofendidos también.*Dan excusas: las excusas son su arma preferida para justificar su inacción o su demora. Serán de todo tipo, desde algo simple como "estoy cansado", a algo más complejo que involucre a otro como "hubo un accidente en la ruta". Como dijimos, a pesar de que se comprometan a hacer algo por lo que se acaban de excusar, finalmente no cumplirán su palabra.¿Cómo deberíamos actuar frente al pasivo-agresivo?Es fundamental mostrarle la contradicción entre sus palabras y sus acciones, aunque se niegue a aceptarla. Este tipo de personas no posee una mirada introspectiva, por lo que rara vez reconocerán que "dicen pero no hacen".Cuando tenemos que tratar con alguien que se comporta de esta manera, sea en el ámbito que sea, es importante cuidar nuestra salud emocional, ya que resulta muy desgastante estar al lado de alguien que vive atacando a otros de manera pasiva.Jamás debemos aprobar sus conductas quedándonos callados. Tampoco engancharnos con el cebo de quien nos descalifica, se burla de nosotros o nos deja pagando. Y mucho menos pagarle con la misma moneda.