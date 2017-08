El mal de Chagas afecta a un millón y medio de argentinos

En la Argentina hay aproximadamente 1.500.000 de infectados con el mal de Chagas, según datos brindados por el Ministerio de Salud, por lo que los especialistas destacaron la necesidad de estar atentos a los pacientes crónicos.



En el marco del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, que se conmemoró el último viernes, la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló puso de relieve la importancia de enfocarse en las formas de prevención de la enfermedad y en la atención de los pacientes para ayudarlos a tener una vida más saludable. .



La enfermedad es producida por el parasito Trypanosoma cruzi, conocido en Argentina como vinchuca, y puede afectar diversos órganos como el corazón, el aparato digestivo y el sistema nervioso.



Esta patología tiene dos períodos diferentes: .

- Período agudo: dura aproximadamente dos meses, y comienza después de contraerse la infección donde circulan por el torrente sanguíneo una gran cantidad de parásitos. En esta etapa, la mayoría de los casos no presenta síntomas o las señales son leves y no específicas.

- Período crónico: puede ser crónico sin patología demostrada o crónico con patología. En este caso, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias o insuficiencia cardiaca progresiva por destrucción del músculo cardiaco y sus inervaciones. .



Al no haber vacuna contra la vinchuca, para prevenir la enfermedad es fundamental evitar la existencia de estos insectos en las viviendas y sus alrededores. .



Para esto, el Programa Nacional de Chagas del Ministerio de Salud recomienda:.

- Revisar frecuentemente nuestro hogar. Las vinchucas dejan manchas de materia fecal en las paredes que son claramente identificables.

- Mantener ordenada la casa y sus alrededores.

- Ventilar las camas y los catres. Limpiar detrás de muebles y objetos colgados en las paredes.

- Tapar las grietas y los agujeros de las paredes y techos.



En caso de vivir en zonas rurales, evitar que los animales (perros, gatos, chanchos, gallinas, etc.) duerman dentro de la casa.



Ante la presencia de vinchucas, es importante agarrarlas con un guante -con cuidado de no aplastarlas- y transportarlas en un frasco o bolsa con ventilación a algún hospital cercano, para solicitar el rociado de la vivienda y permitir el análisis del insecto.



A partir de algunas investigaciones realizadas por la Facultad y dirigidas por el grupo Jorge Mitelman y Luisa Giménez, se creó un Score de riesgo en pacientes crónicos sin patología demostrada, donde se evalúan un conjunto de factores de riesgo asociados que permitirían detectar pacientes críticos que podrían desarrollar complicaciones a futuro. .



De esta manera, se busca poder atenderlos mejor utilizando nuevas estrategias terapéuticas.



Los especialistas destacaron que la prevención y el control de los pacientes con chagas, les permite llevar adelante una vida tranquila y cuidada.