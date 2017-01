El lenguaje humano pudo surgir mucho antes de lo que se cree

El desarrollo del lenguaje entre los humanos comenzó probablemente mucho antes de lo que se pensaba, según revelan los análisis acústicos de sonidos de babuinos investigados por un equipo de la Universidad Aix-Marseille, en la región francesa de Aix-en-Provence.



La investigación, dirigida por Joël Fagot y publicada en la revista "Plos One", vincula estos sonidos con cinco vocales, por lo que los expertos concluyen que ya los últimos antepasados comunes entre humanos y ese género de primates se comunicaban con sonidos similares a nuestro lenguaje hace ya 25 millones de años, reportó la agencia de noticias Dpa.



"El lenguaje hablado no deja fósiles", escriben los biólogos, y por eso resulta tan difícil investigar su evolución. Una de las teorías más expandidas es que esta capacidad está ligada a la laringe, que en los humanos se sitúa a más profundidad que en otros primates no humanos.



Sin embargo, varios estudios recientes han puesto en duda esta teoría.



El equipo liderado por Fagot investigó a un grupo de babuinos de Guinea (Papio papio) de un centro de primates en Rousset-sur-Arc. Según constataron, la media hora previa a la comida era especialmente productiva.



Los investigadores analizaron los sonidos de 15 primates adultos, tres machos y 12 hembras, y compararon sus frecuencias con las vocales pronunciadas por niños de 12 años, pues su tracto vocal es similar al de los babuinos.



Así lograron vincular los distintos sonidos babuinos con las vocales humanas: el típico grito "wa-ho" babuino contiene la Ä y la O, su aullido la A, dos gruñidos la U y un gruñido una I similar a como se pronuncia en las lenguas eslavas. La vocal relacionada con el parloteo es la A y la del grito femenino al copular, la O. Además, los biólogos hallaron dos ejes de producción del sonido: lengua delante o detrás, lengua alta o baja.



Estos ejes también se dan en los humanos, y fueron confirmados anatómicamente en dos babuinos fallecidos por muerte natural: la lengua de los babuinos tiene los mismos músculos que la de los humanos.



Teniendo en cuenta todos los descubrimientos de la investigación, el equipo sostiene que hay indicios claros de que el lenguaje humano pudo surgir mucho antes que hace 100.000 años, como se presume habitualmente.