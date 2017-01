El investigador que se dedica a hacer hablar los objetos de otros tiempos

Mientras los cambios tecnológicos, la inmediatez del consumo de objetos sin sentido, el fragor de las redes sociales y la rapidez de las noticias que nos llegan como olas que sepultan para siempre a otras noticias no le dan respiro a nuestros relojes, hay personas cuyo trabajo consiste en hacer que sus agujas no sólo se detengan, sino que vayan hacia atrás.



De domesticar relojes, hacer hablar los objetos dormidos debajo de la tierra desde hace cientos o miles de años, de esto se ocupa Adolfo Fito Gil, un arqueólogo, antropólogo y doctor en Ciencias Naturales sanrafaelino que trabaja apasionadamente por descubrir qué tiene para decirnos el pasado.



Su misión está en el Museo de Historia Natural de San Rafael, donde estudia la ecología humana en ambientes desérticos, pero además, actualmente es uno de los mentores de la instalación de un laboratorio de isotopos estables de ciencias ambientales, que es todo un adelanto para Mendoza. A través de la tecnología del laboratorio se podrá determinar la antigüedad de las piezas arqueológicas, descubrimientos en los que trabajan los científicos.



–¿Cuál es su tema específico de investigación?

–Junto a mi equipo de trabajo, me dedico a tratar de entender la ecología humana de ambientes áridos. Y llegamos a esto haciendo arqueología, tratando de determinar cómo las especies humanas fueron encontrándose con desafíos ambientales y con qué conductas los enfrentaron.



–¿Cómo realizan estas investigaciones?

–Generalmente, nos trasladamos al campo algunos días en la semana, por ejemplo actualmente, un grupo de investigación está trabajando en el río Diamante. Se forman grupos de entre cuatro o cinco personas, se quedan 10 días en un lugar, se realizan excavaciones, se toman muestras que luego se llevarán y se analizarán en el laboratorio.



–¿Qué otras temáticas abarcan?

–Algunas de nuestras temáticas de trabajo son las relaciones entre las variaciones climáticas con las estrategias humanas que se fueron desarrollando para enfrentarlas.



–¿Quiénes conforman los grupos de investigación?

–El trabajo que realizamos es interdisciplinario. Los grupos lo componen desde investigadores que se dedican a estudiar el clima, hasta geólogos y ecólogos, siempre es necesario entender el comportamiento de los distintos indicadores para llegar a una conclusión.

–¿El equipo de trabajo es siempre el mismo?

–No necesariamente, la gente puede ser distinta y aportar desde su conocimiento lo imprescindible para enriquecer la investigación.



–¿Qué temática están estudiando actualmente?

–Ahora estamos estudiando la región límite de la agricultura en épocas prehispánicas, porque los grupos humanos decidieron no dedicarse a la agricultura hacia el sur, y sí hacerlo hacia el norte. También investigamos cómo las poblaciones humanas varían en sus demografías según las restricciones del ambiente.



–¿Esto cómo se puede relacionar con nuestras realidades?

–Tiene mucho que ver con nuestro presente, estas investigaciones pueden responder cómo se ha incrementado la demografía en relación con las condiciones ambientales. Para esto se sacan muestras de rocas, se hacen excavaciones arqueológicas en determinados sitios que se encuentran propicios para esto, también se toman muestras de agua. Otras veces no hace falta excavar. Se trata de tomar datos que hablan de la relación del hombre y el ambiente: hallamos puntas de proyectiles, huesos de animales, esto nos habla directamente de las condiciones de vida del pasado. El secreto está en observar e investigar lentamente y con cuidado. Cada uno de estos objetos tiene una historia para contarnos. Información para transmitir.

–¿Cómo viven estos días en el campo, trabajan desde allí, o sólo se toman muestras para el laboratorio?

–Es como si te fueras de camping con un grupo de amigos, sólo que un camping más sofisticado (se ríe). Tenemos las comodidades mínimas para vivir, algunos elementos de trabajo y de vid. Generalmente tratamos de tomar las muestras y trabajar después en el laboratorio, pero si necesitamos llevamos grupos electrógenos para poder utilizar computadoras o bajar fotografías.



–¿Hay alguna época del año para hacer las excavaciones?

–En el verano vamos a lugares en los que en invierno es imposible de acceder. De todas maneras, el trabajo de campo es mínimo a comparación de tareas de laboratorio.



–¿Estas investigaciones son únicas en la provincia?

–En Mendoza hay varios grupos de investigación sobre ecología humana en ambientes desérticos, pero se dedican a investigar otros aspectos, por ejemplo, la ocupación inca.



–¿Cómo ve la problemática de la investigación actual, teniendo en cuenta que se han dado situaciones preocupantes para los científicos en los últimos meses en Argentina?

–La verdad es que la situación es preocupante. Hemos tenido muchos años de buena inversión en ciencia y tenemos miedo y estamos en alerta para que no se reduzca el financiamiento. Los gobiernos tienen que entender que es necesario invertir en ciencias, Argentina no es de los países que más gasta en estos temas, por esto estamos preocupados en que no baje el nivel de las inversiones. Siempre es poco y queremos que sea más.



–¿Cree que los gobiernos, más allá del color político que tengan, no comprenden la importancia de la inversión científica?

–Nuestra actividad beneficia a toda la sociedad, investigar el pasado influye y puede ayudar a comprender mejor nuestras realidades. Por ejemplo, los seres humanos estamos preocupados por el ambiente. Dentro de la paleontología tenemos muchas respuestas para esto, 10 o 50 o 1.000 años para atrás la arqueología nos ayuda a entender nuestra realidad. Esto es lo que muchas veces no se entiende, que invertir en investigar el pasado, nos ayuda a comprender el presente.



–¿Conoce el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, el grupo que ayudó y ayuda a identificar los restos de los desaparecidos?

–No los conozco de cerca, pero sé de la importancia de su trabajo, sé que son pioneros a nivel mundial y que han aportado a los procesos importantes de Justicia que se han llevado adelante en Argentina. Es una demostración más de la importancia y del aporte de la arqueología.



–Hacer "hablar" esos huesos, es una forma de reparar el pasado, sin duda es emocionante. ¿Qué siente cuando un hallazgo "hace hablar" una parte del pasado que era desconocida?

–Todos los hallazgos son luces que uno encuentra en el camino y conmueven. Siempre que uno encuentra arte rupestre, vestigios de ocupaciones humanas se plantea la espectacularidad de lo que hacían las antiguas poblaciones. No necesitamos encontrar las Pirámides de Egipto para sorprendernos. La importancia no está en la espectacularidad estética del hallazgo.