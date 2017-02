El intelectual que descubrió el plan inglés que pudo haber inspirado a San Martín

Qué es un exilio. Una pena impuesta a los traidores. Las razones por las que un país impone este castigo pueden investigarse. Lo que nunca se sabrá es lo que pasó por el corazón y la cabeza del exiliado. La paradoja que significa que los héroes de la libertad de América terminaran expulsados de los países por los que lucharon, como sucedió con José de San Martín y Bernardo O'Higgins fue la motivación que sintió el intelectual argentino Rodolfo Terragno para acercarse a estos personajes durante su propio exilio, durante la última dictadura.



"Yo tenía dos ofertas para estudiar en Inglaterra cuando me fui del país en 1976 y acordamos con mi mujer establecernos allí. Entonces, decidí investigar qué había hecho San Martín en 1824", cuenta Terragno.



Su interés partió de preguntarse si exilio no fue un sino para los grandes próceres de América. Y contestar esa pregunta lo llevó a investigar exhaustivamente la vida de San Martín durante la campaña libertadora luego de partir a Europa de donde nunca regresaría.



La pasión por indagar en la vida del prócer, lo llevó a descubrir la existencia del plan Maitland, que luego volcó en un libro Maitland y San Martín. Ese plan, ideado por un inglés, pudo haber sido el antecedente y la guía para realizar la gesta de Los Andes.



–¿De qué se trata el plan Maitland y cómo llegó a él?

–Haciendo una investigación sobre San Martín, en Gran Bretaña, lo encontré en la biblioteca del castillo de Melville, en Escocia.



–Leí que no le fue fácil dar con el documento.

-No, yo lo encontré porque me contacté con una descendiente de Melville, lo que estaba en el Castillo de Melville era el índice, pero ese documento no estaba allí. La investigación fue muy apasionante, porque cuando yo vi ese índice me conmovió lo que decía: "Plan para ocupar Buenos Aires, establecerse en Mendoza, cruzar con un ejército Los Andes, derrotar a los españoles en Chile y proceder a Perú y Quito". Yo dije, este es el plan de San Martín.



–¿Cuándo había sido elaborado el plan?

–Tenía fecha de 1800. Luego descubrí que ese plan había sido diseñado por el general Thomas Maitland, en 1799, cuando Inglaterra era enemiga de España y pretendía apoderarse de sus colonias. Ya había sido presentado a principios de 1800 al primer ministro William Pitt, pero luego su gobierno cayó y el plan no se concretó.



–¿Qué referencias concretas tenía ese documento con respecto a nuestras tierras?

–El documento era muy sorprendente. Por ejemplo, ¿de dónde sabía el general Maitland que la Cordillera de los Andes podía permitir el paso de un ejército, por determinados lugares, cómo sabía que lo mejor era establecerse en Mendoza?



–¿Cómo lo supo Maitland?

–Lo más probable es que hubiese obtenido esa información a través de los Jesuitas. La información a Maitland se la dio Sir Jhon Hippisley, que era una suerte de embajador sin cartera en el Vaticano. Un hombre que se había hecho amigo del Papa y que cumplía una labor muy importante con relación al catolicismo irlandés y los conflictos con el gobierno británico.



–¿La información la proporcionaron sacerdotes Jesuitas que habían estado en el Virreinato del Río de la Plata?

–Específicamente, un grupo de ellos que vivieron en Mendoza. Los Jesuitas habían sido expulsados de América, algunos de ellos se acercaron al Vaticano entonces, y fueron partícipes de un proyecto revolucionario. Tenían una asociación con los ingleses en contra de España. Fueron los Jesuitas mendocinos los que le informan a Hippisley sobre cuáles eran los pasos cordilleranos aptos para cruzar a Chile. Hippisley le da esa información a Maitland, ambos fueron miembros del Parlamento y tuvieron una relación muy estrecha, de cooperación.



–¿Usted sostiene que San Martín conoció ese plan?

– Yo creo que sí, y en el libro que escribí hice una enorme investigación sobre cuáles fueron los contactos posibles, creo que todos los indicios dan cuenta de que San Martín conoció ese plan, pero además, yo deseo que lo haya conocido.



–¿Por qué lo desea?

–Porque a mi me hubiera parecido de una enorme irresponsabilidad de un jefe militar venir a encarar una campaña de magnitud a un país que no conocía, había nacido en Yapeyú, pero a los cinco años fue llevado a España. Una población con la cual no tenía ningún contacto, plantearse cosas como formar un ejército, cruzar la Cordillera de los Andes, exigir la independencia, como si hubiera sido toda una improvisación. Él vino en 1812, la Independencia fue declarada en 1816, el Cruce de los Andes fue en 1817, pero cuando uno estudia la historia de San Martín, él ya viene con esas intenciones.



–Da la impresión de que San Martín traía el plan libertario entre sus pertenencias cuando regresó a América.

– Es así, por eso desde el Norte pidió la gobernación de Cuyo y Posadas se la dio. Él venía a instalarse en Mendoza. Cuando sale del Ejército Español, cuando pide la baja para irse al Perú. Previo a eso, va a Londres.



–¿La clave fueron los meses que San Martín pasó en Inglaterra antes de regresar?

–Estos militares tuvieron acceso a la bibliografía más amplia sobre la historia y la geografía de esta parte del mundo, y esa bibliografía estaba en Londres.



–¿A qué fue si no fue a estudiar? ¿A hacer tiempo para después venirse acá y después improvisar?

–Un militar de genio como San Martín no puede haber tenido estas intenciones. Sí creo que conoció el plan Maitland, aunque hay que hacer la salvedad de que una cosa es hacer un plan y otra cosa es llevar un ejército de 5.000 hombres a través de una de las cordilleras más altas del mundo.



–Da la impresión de que todo hubiera estado planeado de antemano.

–Mire, había algo que era claro: Lima era el centro del poder político, económico y militar de España en Sudamérica. Si no caía Lima, los españoles no iban a ceder. Hay que tener en cuenta que Napoleón ya había sido vencido, pero el rey Fernando VII volvió como un rey absolutista, con poderes extraordinarios, reestableció la inquisición y los liberales del sur, que habían hecho la constitución liberal que fue todo el grupo con el que peleaba San Martín se enfrentó a esto. Y hubo una guerra en la Península entre los realistas de Fernando VII y los liberales. Por este motivo, la intención de San Martín era llegar a Lima. Sino el plan no tenía sentido.



–¿Cree que la historia que se le enseña a los chicos en las escuelas le hace honor a San Martín?

–Lo que se le enseña no puede tener la complejidad de la obra de un historiador que profundiza en esto. Pero más que la simplificación que es inevitable, lo que a mi me pareció siempre mal es el endiosamiento de un personaje histórico como éste. Si se plantea que San Martín fue alguien sobrenatural, superior a cualquier hombre, se lo hace inimitable. Por definición, lo superior a la condición humana no se puede imitar. Y me parece que no, que San Martín fue un gran estratega, un gran político, un gran militar, hubo errores también. Pero lo que hay que ver de una vida es el saldo, que es extraordinario. Demostró visión y constancia.



–¿La superación de las dificultades para llevar adelante su plan?

–Sí, no sólo el desafío que le imponía la geografía de la cordillera. También enfrentó problemas políticos, no hay que olvidar que San Martín estaba en Perú y tenía en contra al gobierno de Rivadavia, a su propio gobierno. También hay que destacar el coraje para hacer lo que hizo, pero también el realismo y la decencia de retirarse cuando ya no se puede hacer más, y cuando hay otros que sí pueden hacer más, me parece que son lecciones que sí podemos aprender. La escuela debería trabajar en inculcar estos valores.



–En el momento en que llevó adelante esta gesta, ¿San Martín fue un personaje popular o fue combatido por las medidas que tuvo que tomar para realizar este proyecto?

–Bueno, él fue tildado de corrupto, de ladrón, de ambicioso. Es muy interesante una carta que él le envía a O'Higgins, donde le dice "están persuadidos de que hemos robado a troche y moche" era muy combatido. Él llevó al Ejército de los Andes a una misión que no era aceptada, aunque en primera instancia Pueyrredón la aceptó, pero después la estructura política de Buenos Aires no estaba de acuerdo con esto. Se lo mandó a llamar dos veces, para que volviera a luchar dentro del país, por la inestabilidad política, y él se negó. En ese momento el San Martín era un personaje indomable.