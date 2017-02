El funcionario que es una garantía de polémica

Gómez es un apellido muy antiguo de origen asturiano. Viene de un caballero llamado Gome que se distinguió en los primeros tiempos de la Reconquista, luchando al lado de Don Pelayo, un noble godo que fue el primer monarca del reino de Asturias y que tuvo el centro desde el 718 al 737, cuando murió. Un centurión era el jefe de una centuria, una compañía de cien hombres en la milicia del imperio romano. En tanto Juan José Gómez Centurión es un militar retirado que nunca ha dejado de serlo totalmente, es el actual director general de la Dirección Nacional de Aduanas y esta semana generó un escándalo al decir: "No creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas; fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo" y que "desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22 mil mentiras", todo esto en referencia a la dictadura militar de los '70 y a los desaparecidos.



Los dichos de Gómez Centurión generaron repudio mayoritario e, incluso, desde algunos sectores del gobierno nacional trataron de diferenciarse de su postura.



Pero, para entender, es necesario saber quién es este hombre, que parece vivir condicionado por los orígenes de sus apellidos.



Juan José Gómez Centurión nació el 16 de mayo de 1958 en la Capital Federal. Fue compañero de colegio de quien hasta el 18 de enero fue secretario de Obras Públicas del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Daniel Chaín.



El 8 de marzo del '76, dieciséis días antes del golpe de Estado, ingresó al Colegio Militar, del que egresó como subteniente en diciembre de 1979.



Fue integrante de las tropas que desembarcaron en Malvinas el 2 de abril de 1982. Estaba al mando de la 2º sección "Romeo", integrada por 48 hombres, de la compañía "C" del Regimiento 25 de Infantería, comandado por el teniente coronel Mohamed Alí Seineldín. "Él nos tomó juramento en secreto y nos mostró el mapa de las islas. Partimos buscando la gloria. Los únicos que lo sabíamos éramos los oficiales", recordó hace unos años en un reprotaje.



Fue destinado a la zona del istmo de Darwin y allí protagonizó la batalla de Pradera del Ganso, que fue el primer combate en tierra de la guerra que se produjo entre el 27 y el 29 de mayo, pocos días después de que el hoy polémico funcionario cumpliera los 24 años.



Gómez Centurión se atribuye haber batido allí al teniente coronel británico Herbert Jones, el de mayor rango del ejército inglés que se encontraba en el lugar. Sin embargo eso fue desmentido por un ex conscripto, el cordobés Oscar Ledesma, quien aseguró que "Jones fue uno de los que comandó el ataque. Aún no entiendo por qué estaba al frente de ese avance, supongo que nos creyó muertos. Cuando lo vi venir le disparé una ráfaga que alcanzó a herirlo. Aun así intentó tomar una granada, pero con una segunda ráfaga de disparos acabé con su vida".



Gómez Centurión relativizó la diferencia de versiones cuando fue consultado sobre esto, y dijo que "me da lo mismo que haya sido el Pato Donald, Barry o Jones", el hombre que cayó muerto. Lo cierto es que los registros de la guerra y los libros escritos sobre ella le dan la razón al actual titular de la Aduana.



Como la mayoría de los sobrevivientes, Gómez Centurión regresó al continente como preso de guerra una vez finalizado el conflicto y continuó su carrera militar hasta los 49 años, cuando se retiró con el grado de mayor.



Antes de su salida fue parte de dos hechos que lo definen. Sin bien no tuvo un rol protagónico en ninguno de los dos casos, se sumó al levantamiento carapintada de la Semana Santa de 1987 liderado por Aldo Rico, y también al que encabezó su antiguo jefe Seineldín, en diciembre de 1988, cuando ocupó un cuartel de Villa Martelli. En ambos casos las tropas que rebeldes al régimen democrático que tenía como presidente a Raúl Alfonsín, depusieron las armas.



En 2004, junto al ex capitán carapintada Gustavo Breide Obeid -que era presidente del Partido de la Reconstrucción Nacional-, presentó el libro La Argentina indefensa del escritor Rodolfo Balmaceda, con el ex capitán carapintada Gustavo Breide Obeid, en la librería Marista de Callao 224.



En alguno de sus perfiles de las redes dice que se dedicó al entrenamiento de elementos de combate del Ejército, con foco "en la conducción táctica y, fundamentalmente, en el desarrollo de competencias de liderazgo de equipos de alto rendimiento en situaciones críticas".



Lo cierto es que en la vida civil, después de dar cursos en el Colegio Militar, en 1998 trabajó en una empresa de marketing, en el Banco Vélox (gerente de Prevención de Ilícitos Bancarios), en Cencosud (gerente de Prevención de Riesgos) y en la cadena Jumbo (gerente de Recursos Humanos).

Además se perfeccionó y obtuvo el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y una maestría en Estrategia y Defensa Nacional en el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.



En noviembre de 2012 fue designado director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Mauricio Macri, que también logró que lo designaran director de la Fundación Pensar, afín al PRO.



Hubo varias denuncias en contra de su gestión, pero la más grave ocurrió en 2015: el padre del bombero fallecido en el incendio de Iron Mountain, Juan Matías Monticelli, lo acusó de haberlo amenazado de muerte. Juan José Gómez Centurión debía controlar el depósito en Barracas donde murieron diez bomberos aplastados por una pared mientras combatían las llamas.



Fue designado Director General de la Aduana Argentina el 14 de diciembre de 2015 por el presidente Mauricio Macri.



El 19 de agosto de 2016 lo removieron el cargo por supuestos hechos de corrupción, pero la investigación no avanzó y fue repuesto meses después.