El artista plástico mendocino que restauró los vitrales de la mansión Versace

En los '90, Federico Scipioni era un joven mendocino que estudiaba ingeniería en la UTN. Sin embargo, una pasión familiar le latía en la sangre, que él no descubrió hasta que no realizó un viaje esclarecedor por el mundo.



Hijo de un médico, pero con una inclinación natural por el arte, y de una madre pintora, el muchacho sentía que su vocación estaba, definitivamente, lejos de la ingeniería.



Un día de 1998, decidió que su lugar no era este y se lanzó en búsqueda de nuevos horizontes. Un recorrido que comenzó en Buenos Aires, pasando por Chile, llegó hasta Finlandia y terminó, dos años después, en Miami, donde se radicó en el 2000.



En ese viaje, Scipioni se decidió a oír las voces de sus ancestros italianos que desarrollaron, por generaciones, el arte del vitreaux.



"Me tuve que ir para desarrollarme artísticamente en esto, porque en Mendoza, del vitral no vive nadie", afirma quien actualmente es uno de los vitralistas más conocidos de Estados Unidos.



Entre sus trabajos, se cuenta la instalación de vitrales en el Hard Rock Café de Miami, en el crucero Royal Caribean, trabajó en la restauración de la mansión Versace, y cuenta entre sus clientes a Gloria Stefan, Silvester Stalone, John Mc Clain, uno de los representantes de Michael Jackson cuya mansión fue valuada en 79 millones de dólares.



–¿Cuándo dejaste Mendoza y con qué expectativas?

–Me fui cuando empecé a darme cuenta de que en Mendoza no me iba a poder desarrollar. Por ejemplo, uno de mis profesores de la UTN tenía tres trabajos para sobrevivir. Si me hubiera quedado, tendría una vidriería. Ninguna persona vive de hacer vitrales.



–Pero antes de emigrar del país probaste con vivir en Buenos Aires, ¿cómo resultó?

–Estuve un año viviendo en Buenos Aires. Cuando viví allá, traté de hacer vitrales, en un año conseguí un solo cliente. Cuando le pasé el precio, me dijo que con ese dinero se pasaba un mes en Mar del Plata. "¿En qué país creés que vivís?", me contestó. Eso me hizo caer la ficha y me fui al exterior.



–La situación es totalmente diferente en Miami.

–Es una cuestión de mentalidad y no sólo de dinero. Para darte un ejemplo: en Estados Unidos, hay gente de muy buena posición económica, que me ha contratado para realizar trabajos carísimos –supongamos, por 30.000 dólares–. Yo les presento un diseño y ellos deciden hacerle modificaciones con las que yo no coincido, pero el trabajo se hace. Cuando lo ven terminado y descubren que yo tenía razón en las sugerencias, te pagan el trabajo y te piden que lo hagás como lo tenías pensado de antemano.



–Es una realidad muy diferente a la nuestra.

–En Mendoza no te pagan lo que estos trabajos valen y tampoco los valoran. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco –ubicada en España y Necochea, de Ciudad– tiene los vitrales destruidos. No piensan en arreglarlos. A los del Pasaje San Martín, la única restauración que se les hizo fue contratar gente para que los limpiara, en la década del '90 y después los dejaron igual.



–¿Siempre fue así?

–No siempre. En 1930 Argentina vivió un furor por los vitrales. Se trajeron muchos de Francia; en Buenos Aires, las grandes edificaciones de esa época los tenían importados de Europa.



–¿Cómo es tu trabajo en Miami?

–Tengo una empresa, Stained Glass Of Miami, en la que me dedico a fabricar, restaurar y acondicionar vitrales. Trabajo con vidrios que fabrico y con algunos traídos de Francia. He hecho locales comerciales, iglesias y casas. He trabajado para Stalone, para Gloria Stefan, también participé en la restauración de la mansión Versace y en el crucero Royal Caribean, pero por contrato no puedo publicar esas fotos.



–¿Hay otros vitralistas profesionales como vos?

–En Miami no hay gente que haga vitrales profesionalmente como los hago yo. Sí en el resto del país, pero la diferencia es que yo tengo seguro de trabajo y seguro de compañía, pago muchísimo dinero al año para poder trabajar en edificios grandes y en mansiones, porque todo lo que se rompe lo tenés que pagar.



–¿En Mendoza tuviste algún maestro, conociste a alguien que trabajara bien esta técnica?

–La verdad es que no conozco a nadie, porque por más que uno quisiera hacerlo, no existen las herramientas y las posibilidades. Hay gente de Mendoza que viene acá al estudio para comprar cosas. De allá no conozco a nadie con capacidad profesional para instalar el tipo de trabajo que yo hago.



–¿Cuál es tu mejor método para promocionar tus trabajos?

–Mis clientes y mi obra. Es así, la mayoría de la gente me contrata porque un buen trabajo llama a otro. Así funciona el mundo.



–¿Vos hacés los diseños?

–La mayoría sí. Hago techos, cúpulas, vidrios pintados, vidrios modernos. Trabajo con la técnica denominada grisalla, que consiste en el emplomado a través de fundición y luego el vidrio se pinta a mano. También trabajo otras técnicas como el blow glass o el vidrio soplado.



–¿El vitralismo es una tradición familiar?

–Pertenezco a la tercera generación de vitralistas Scipioni. Este arte familiar comenzó en Italia. Pero en Argentina ninguno se dedicó porque los materiales son caros y las técnicas difíciles, por lo que se cobran bien. Mi padre también había adquirido estas técnicas, pero no continuó y prefirió ser médico.

–¿Dónde aprendiste y te perfeccionaste?

–A través del tiempo he hecho muchísimos cursos, en Australia, Francia, Finlandia e Italia. Cada vez que viajo, hago un curso, porque aunque ya lo sepa, siempre sumo o aporto algo.



–¿También sos autodidacta?

–Me gusta experimentar. He creado una técnica de vidrio con resina, en mosaico, que se fusiona en frío. Puedo hacer vitrales sin fundición, con resina y otros materiales. Pero no doy detalles porque es un secreto profesional (se ríe).



–¿Es un arte difícil de aprender?

–Trabajar el vitral, una vez que lo aprendés, es hermoso; pero para restaurar vitrales de más de 300 años necesitás conocer las técnicas y fabricar los vidrios que se usaban en esa época, es necesario tener contactos, manejar los procedimientos y fabricar los vidrios especiales. También hay que investigar bastante.



–¿Cuál fue el trabajo más grande que recordás haber hecho?

–El vitral más grande que hice lo hice en la mansión del representante de Michael Jackson: 15 metros de largo por 8 metros de ancho, un ventanal fastuoso. También restauré 40 ventanas de una iglesia que destruyó el huracán Katrina en el 2005, se llama Tabernacle Missionary Baptist Church, que data de 1890.



–¿Tenés un equipo de trabajo?

–Tengo un equipo de 6 artistas que trabajan conmigo y van rotando porque todos los artistas saben las mismas técnicas que yo sé, pero se especializan en alguna en particular. Cuando estoy tapado de trabajo, contrato un asistente que conozca del tema.