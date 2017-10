El 66% de los empleos actuales desaparecerán

El economista y fundador de Quasar Builders, Santiago Bilinkis, advirtió que los avances tecnológicos harán desaparecer las dos terceras partes de los empleos en el mundo en los próximos 20 años y en su lugar surgirán roles nuevos muy diferentes a los que se desempeñan en la actualidad.



Al abrir la 65° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el economista brindó una conferencia sobre el Futuro del Trabajo y abordó los cambios que se vienen en el mundo y en la gran mayoría de las ocupaciones a raíz de los avances tecnológicos.



El economista y emprendedor sostuvo que "solo sabemos que habrá nuevos empleos pero no sabemos cómo serán".



Sin embargo, señaló que el 71% de las personas cree que su trabajo no desaparecerá, mientras que el 69% considera que ya está preparado para los nuevos trabajos.



"Nadie reconoce el problema ni toma las alertas necesarias para enfrentar los cambios", advirtió.

El experto tecnólogo recordó que "antes se buscaba el conocimiento técnico y la dedicación, es decir las habilidades duras y el cumplimiento de las normas, pero en la actualidad lo más importante es el trabajo en equipo, la empatía y la resiliencia, lo que se conoce como habilidades blandas".



El socio fundador de la empresa Quasar Builder, que asesora a empresas tecnológicas, manifestó que "en el futuro la clave en el mundo del trabajo será la flexibilidad, la capacidad de aprender en forma continua, la creatividad, la innovación y la capacidad de romper con las reglas y ya no de cumplirlas en forma estricta".



Bilinkis remarcó que "ya no es tan importante aprender cosas específicas sino desarrollar la capacidad de ir aprendiendo de manera constante y de ir incentivando la creatividad" y aseguró que hay que tratar de no resistirse a los cambios y ser los primeros en poder adaptarnos a los cambios.



Además, puntualizó que "estamos frente al mayor cambios en la historia de la humanidad en el mundo del trabajo a raíz de la llegada de la inteligencia artificial" y estimó que en los próximos años "la tecnología transformará todos los trabajos que se conocen en la actualidad" y refirió que el Banco Mundial sitúa a Argentina como el país de mayor tasa de destrucción de empleos en los próximos 20 años como consecuencia de la automatización.



"Este proceso se da en todos los países del mundo, lo que permite imaginar que en el futuro habrá dos polos extremos en el mundo del trabajo: uno que estará referido a los intensivos en tecnología informática y el otro que está vinculado a las humanidades", recalcó el reconocido emprendedor.

El economista consideró que "los cambios tecnológicos, al final, hacen que las sociedades estén mejor", aunque aclaró que "pero en el análisis individual de quienes tenían una profesión en ese momento y encuentran que todo cambia en forma vertiginosa hay mucho sufrimiento".



Bilinkis destacó que los conocimientos que se adquieren en cualquier formación no duran más de diez años debido a los grandes avances que se dan en el campo del aprendizaje a raíz de la irrupción de la tecnología" e indicó que sólo tenemos que pensar que hasta los 17 años estudiamos 1.200 horas por año, que entre los 20 y los 24 lo hacemos 540 horas, entre los 25 y los 34 apenas 88 horas y entre los 35 y los 54 sólo 23 horas".



Crearán más puestos

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el Gobierno pretende crear unos 300 mil puestos de trabajo a través del sistema de pasantías. Prometió que no serán precarias y advirtió que "desde hace cinco años el empleo no crece en la Argentina", mientras empresarios de la construcción plantearon el problema de la escasez de egresados de áreas técnicas como Ingeniería y Arquitectura.



Triaca habló en el marco del panel sobre "desafíos de la educación y la importancia de su relación con el mundo laboral a través de la capacitación", en el marco de la 65° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.



El funcionario dijo que las pasantías se deben utilizar con un fuerte control del Estado y los Gremios, no deben ser precarias y se debe analizar el verdadero sentido que tiene la práctica formativa y la adquisición de conocimientos en el ámbito laboral.



El tema fue analizado en un panel en el que, además de Triaca, participaron el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss y el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, entre otros.