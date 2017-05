El concepto de multiverso no es nuevo. Desde hace décadas, astrofísicos plantearon la posibilidad de existencia de distintos universos, aunque no pudo ser corroborada hasta hoy. "Partamos de que lo que suele llamarse a veces 'teoría del multiverso' no es tal cosa. No es una teoría en el sentido formal. Es un desprendimiento o una consecuencia que surge a partir de algunas interpretaciones de teorías existentes y en desarrollo. No existe al día de hoy ninguna evidencia observacional directa e indudabe acerca de la existencia de otros universos", enfatizó.