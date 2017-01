Cuatriciclos: advertencias y recomendaciones de uso

El reciente accidente fatal de un joven tras volcar de un cuatriciclo en la ciudad de Necochea vuelve a demostrar la importancia de tener plena conciencia y responsabilidad al subirse a uno de estos vehículos.



En Mendoza, la utilización de cuatriciclos se puede ver principalmente en zonas recreativas de montaña y en el Sur provincial. Por eso, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, da a conocer recomendaciones a través de un informe en base a la experiencia de expertos en la materia, para un tipo de vehículos que aún no cuenta con una legislación unificada y nacional.



Características

Por su estructura, estos vehículos tienen el centro de gravedad muy elevado y reducidos anchos de trocha. Eso los hace inseguros en su estabilidad, especialmente cuando se ejecutan maniobras bruscas y a alta velocidad.





Legislación

Los cuatriciclos están exceptuados de la "Licencia de configuración de modelo" (Resolución N° 108/2003, de la Secretaría de la Industria, Comercio y Minería), requisito solicitado por nuestra Ley nacional de Tránsito para que un vehículo pueda circular en la vía pública. Por consiguiente, al arle el alta en un registro de la propiedad del automotor, no se podrán entregar la cédula ni las placas de identificación (Disposición DN N°867 de la Dirección nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y los Créditos Prendarios).





Desde el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina, especifican que en todo el país los registros de la propiedad automotor deben aclarar en el título de un cuatriciclo la imposibilidad legal de circulación. Y en el caso de la resolución mencionada de la Secretaría de Industria, los fabricantes, importadores y concesionarios deberán informar de forma fehaciente a los consumidores y usuarios de los cuatriciclos que no podrán circular en la vía pública. En síntesis, si no se poseen la cédula verde y las placas de dominio, no se debe manejar por la calle. Además, al igual que las motos, es obligatorio contar con seguro de responsabilidad civil frente a terceros.





¿Quiénes pueden conducir un cuatri?

No pueden conducirlos los menores de 16 años. Incluso la licencia que se otorga a esa edad es la A.1 (ciclomotores de hasta 50 cc y no puede llevar acompañante). Por ende, se necesitaría como mínimo desde la A.2 (en adelante) que se otorga desde los 17 años, pero dependiendo de la cilindrada deberá acreditar tiempo conduciendo un vehículo menor.





Algunas especificaciones

Riesgos y siniestros de los cuatriciclos.

Las cifras evidencian una baja utilización del casco, un llamativo exceso de ocupantes y menores al volante.

¿Los cuatriciclos están autorizados a circular por la vía pública?

Si bien a nivel nacional su uso en la vía pública no es aprobado, en algunos municipios del país sí está permitido por normativas regionales.

Casco.

Siempre se debe usar casco en el cuatriciclo. Su uso correcto previene 69% las lesiones cerebrales y reduce 42% las posibilidades de muerte en un siniestro vial.

Riesgos más habituales.

Los vuelcos, aun en maniobras de baja velocidad y sobre superficies blandas como la arena, suelen generar lesiones por la violencia del peso del propio cuatriciclo.

Exceso de carga.

Hay que tener en cuenta que ante la posibilidad de un vuelco o una caída, el propio cuatriciclo puede golpear a los ocupantes y provocarles lesiones de magnitud. Además, produce alteraciones al frenar y se vuelve más inestable.