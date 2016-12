Coparticipación: Mendoza se prepara para dar pelea

La discusión por fondos entre la Nación y las provincias es ya un clásico argentino. Cambian las administraciones y el debate continúa. Y sigue sin rediscutirse la ley de coparticipación federal de impuestos.



Sin embargo, en la actualidad los recursos coparticipables representan sólo un cuarto del total de dinero que el gobierno central gasta en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. En los últimos años no sólo hubo cada vez más transferencias arbitrarias, sino que, según revela un informe, el mayor nivel de gasto no favoreció a las provincias con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), un indicador creado por Naciones Unidas, que tiene en cuenta tres variables: la esperanza de vida, el nivel de alfabetización y el PBI per cápita.



El reclamo es antiguo y las perspectivas de que se concrete una nueva ley de coparticipación federal parece improbable. Sin embargo, en el gobierno provincial confían en las intenciones del presidente Macri de conseguir consenso para cambiar la normativa actual y por eso convocaron a una primera mesa de trabajo con referentes de distintos sectores económicos, técnicos y gubernamentales. Primer dato novedoso. La idea del gobernador Cornejo y el ministro Kerchner es armar un "equipo de Mendoza", con la presencia de instituciones empresarias, sindicales, políticas y profesionales, para salir a pelear por lo que Mendoza cree que le corresponde. El primer encuentro entre Macri y los gobernadores será en febrero, tras el receso de verano. La idea es dar cuerpo al nuevo esquema de repartos de fondos.



Por eso, Cornejo conformará una comisión técnica integrada por el Gobierno, especialistas, académicos, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, para elaborar en consenso una propuesta y una postura común. Lo hizo con una puesta escena fuera de lo común: un mitin en el hotel Potrerillos, de cara al dique y rodeado de viñedos, casi fundacional de un compromiso que tiene que ser colectivo y comprometido.



"Todos sabemos que cada provincia tendrá su visión y es importante que empecemos a pensar qué es lo que no podemos dejar de defender como mendocinos. Esto va a definir el futuro de los mendocinos de los próximos 40 años o más", dijo el ministro Kerchner.



Hoy, junto con Buenos Aires (la última de la lista), Mendoza está entre las que menos recursos per cápita recibe por coparticipación: un poco menos de $8 mil por habitante, mientras San Luis recibe por arriba de $15 mil y San Juan un poco por debajo de $15 mil. Tierra del Fuego es la más beneficiada con alrededor de $30 mil. Mendoza recibe el 4,33% de toda la torta de recursos que reparte la nación. Pero aporta al sistema mucho más.



De acuerdo con un informe difundido por el Gobierno provincial, Mendoza fue perdiendo recursos desde 1987 a esta parte. En ese año, las regalías significaban el 22,6% de sus recursos mientras hoy representan el 6,5 % . En 1987, Mendoza se financiaba con el 44,3 % de la coparticipación. Hoy depende en un 53,5% de esos recursos para hacer mover la maquinaria del Estado. Según las autoridades provinciales, la forma en que se distribuyen los aportes fiscales a las provincias "es un laberinto" y su distribución es injusta y distorsionada. "Hay provincias con menos habitantes que reciben casi el doble que nosotros", sostuvo Cornejo.



Para cambiar esto, Macri quiere que antes de que cumplir su mandato exista un nuevo proyecto. En febrero, el Ministerio del Interior citará a los equipos técnicos de cada provincia para arrancar con una etapa de "recolección de información" en el camino de la creación de la norma.



"La Constitución dice que debemos ser solidarios en el reparto, pero también equitativos", afirmó el ministro Kerchner, y llamó a los representantes sociales, empresariales y sindicales a sumarse al debate. "Los que no estén tienen que agregarse y hacer una mesa del equipo Mendoza. Hay que sacarse de lado las cuestiones individuales y poner adelante a la provincia", expresó. Cornejo reconoció que el proceso no será simple: "Si logramos un beneficio de este ley, no lo va a ver este gobierno. Mientras más legitimidad social tenga, mejor". Entonces, ¿llegó la hora? Parece. Mientras, el país sigue empobreciéndose, pues se le extraen enormes recursos a las provincias que son eficientes y se los se transfieren a las ineficientes y esto, lleva a una declinación global del conjunto, o sea, a la declinación general del país.



Esta tendencia debe terminar. Se puede perder la oportunidad de hacer bien las cosas, pero cada vez se está ahogando más a las provincias que generan recursos fiscales y se les transfieren a las que producen poco o tienen mala administración. De esta manera se empobrece a las provincias ricas, principalmente a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Neuquén (provincias pobres y provincias ¿ricas?).



¿Podemos seguir así porque no nos animamos a enfrentar el problema? Sí, podemos, pero la Argentina, un país rico que se empobreció por decisión propia, va a seguir entonces declinando en el concierto de las naciones. Hay una solución posible y tenemos que encontrarla y aplicarla entre todos. 2017 puede ser el inicio de un nuevo camino para lograrlo.