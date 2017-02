Construyeron una gran mansión con tutoriales de YouTube

Y para eso le hacía falta un hogar. No tenía ni idea de edificación, así que aprendió paso a paso, mirando tutoriales en YouTube . Sus hijos de entre 17 y 2 años fueron su cuadrilla de obreros. Trabajaron día y noche, de los pilares al tejado. El resultado no es cualquier choza, sino un chalet de 325 metros cuadrados rodeado de césped y árboles a las afueras de Little Rock (Arkansas). "Necesitábamos una casa y nos hicimos una", resume la resolutiva Cara, como quitándole importancia.