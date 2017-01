Consejos para emprender un viaje seguro

Desde el Ministerio de Seguridad recomiendan cuidados a la hora de viajar, para no sufrir ningún tipo de imprevisto.De cara al comienzo de la segunda quincena de enero, muchos mendocinos se disponen a preparar la valija e irse unos días a un lugar cerca del mar, la sierra o la montaña. Por ello, desde la cartera de Seguridad se brindan cuidados a tener en cuenta al subir a bordo a un vehículo.Uno de los puntos fundamentales es realizar la revisión del rodado, ya que gran parte de los accidentes viales con víctimas fatales se producen por fallas humanas y entre ellas se encuentra la falta de control del vehículo.Controlar el estado de los neumáticos, los frenos, el funcionamiento de las luces, la dirección y la parte eléctrica del automóvil es imprescindible, ya que son componentes que aportan seguridad al auto o camioneta.En este contexto, es importante también la revisión de los cinturones de seguridad, el perfecto funcionamiento de los airbags, los espejos retrovisores, el limpiaparabrisas y el nivel del aceite.Esta tarea no demandará demasiado tiempo, por lo que se recomienda no llevar el vehículo al servicio mecánico a último momento.Otra de las recomendaciones al emprender el viaje es llevar ciertos elementos de seguridad, como un botiquín de primeros auxilios, matafuego, gato hidráulico y balizas adicionales. Estos aspectos permitirán socorrer y prevenir cualquier accidente eventual que pueda ocurrir en la ruta camino al lugar elegido para vacacionar.A todo esto se suma que quien decida tomar el volante del rodado deberá haber descansado lo suficiente y no haber ingerido bebidas alcohólicas.Otras recomendaciones para tener en cuenta:

– Cerciorarse el estado de las rutas a transitar.

– Verificar el estado del tiempo para esos días.

– Los niños siempre deben ir sentados en la parte trasera del rodado.

– Llevar la documentación personal tanto del automóvil como de los ocupantes del automóvil que emprenderán el viaje.