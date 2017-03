Conoce a "Picasso", el perro que casi fue sacrificado

Fuente: yahoo

"Picasso" nació con una malformación en el hocico y la mandíbula, por lo cual su propietario decidió deshacerse de él y llevarlo a una perrera, donde habían programado su sacrificio. Por suerte, una persona que se enteró de su historia lo salvó y ahora el animal espera ser operado para poder ser dado en adopción.La vida de "Picasso" no ha sido fácil. Descubre la historia de este perro que casi es sacrificado por una malformación en su hocico y mandíbula, y ahora espera una operación, antes de poder encontrar nuevo dueño.Este perro nació hace diez meses en el patio trasero de una casa de Porterville, Estados Unidos. Pero, cuando su dueño detectó que tenía una deformación en su rostro, que hacía que su mandíbula se desplace hacia la derecha y su ocico hacia la izquierda, decidió dejarlo en una perrera.A pesar de tener una malformación física, "Picasso", que es cruce de pitbull, es un perro totalmente sano, según explicaron desde el refugio canino Luvable Dog Rescue, cuyos dueños se hicieron cargo de su cuidado desde que su propietario lo abandonó.Liesl Wilhardt, directora del refugio, explicó en las redes sociales que "Piccaso" puede comer por ambos lados de la boca, aunque no le resulta nada fácil. El animal suele ensuciar demasiado y también le ocurre lo mismo a la hora de beber agua.Al poco tiempo de nacer "Picasso", su dueño decidió que lo mejor era venderlo. Pero como no consiguió que nadie se hiciera cargo de él, lo llevó a una perrera de Porterville junto con "Pablo", otro de los cinco cachorros que nacieron en su patio.En la perrera, al ver su malformación, los trabajadores del lugar decidieron programar su sacrificio. Sin embargo, antes de que pudieran concretarlo, alguien decidió salvarle la vida. Fue la persona que dirige el refugio de Oregon, que se enteró de la historia a través de una voluntaria de Luvable Dog Rescue, relata el Huffington Post.Cuando las personas de este refugio conocieron la historia de "Picasso" y de "Pablo", los adoptaron de inmediato. Ahora ambos perros se encuentran allí y "Picasso" espera a ser operado muy pronto.A pesar de que su malformación es solamente superficial, es decir, que no le afecta a su salud, decidieron que le van a operar la mandíbula para que pueda alimentarse bien. Una vez que recupere su forma, será puesto en adopción.