Con la verdad no alcanza, pero es insustituible

A la complejidad del idioma, por su dinámica, por su reducción, por el desapego a las reglas básicas, y por el indiscriminado uso de las tecnologías, debemos adicionar una semántica específica, lenguaje y diccionario que –como el esperanto- es universal pero: para muy pocos.

Lo dominan Agentes del Estado de rangos jerárquicos. Sí, anteriores pero también actuales. Sin distinción de creencias, partidos, ni escudos. Tampoco de funciones. Elegidos por el voto o por el dedo.

Este idioma está sometido a la malversación de aquella sentencia de Heráclito que reza "lo único permanente es el cambio". Porque se apropian de la frase vaciando su concepto y reutilizándolo de una manera aviesa.

Es una interpretación libre y la gramática compuesta por los escasos méritos y a las enormes e infundadas vanidades de sus creadores. Vanidades seguramente proporcionadas por libros de autoayuda, o por la adulación que despiertan ante sus minúsculas tribunas, repletas de otros que viven de sus dádivas o favores.

Lamento que pueda saber a ciruela, o que suene admonitorio, pero si seguimos practicando el paralelismo discursivo, será de imposible solución cualquier intento de mejorar las condiciones de vida de todas, de todos y de cada uno de nosotros.

Por más quejas fundadas o buenas propuestas que aportemos en los medios tradicionales y en las redes , estos ex, actuales o próximos asesores con sus indolencias a cuestas y munidos de sus prepotencias: no leen, no escuchan y aunque miren, ya ni ven y erosionan el sistema de representación.

Los números y las palabras. La historia, la geografía y la economía, además de ser pilares en la agenda de la educación, deberían serlo en el conocimiento de quienes son o aspiran a ocupar lugares gravitantes en la organización del Estado.

Como en la vida de cada uno de nosotros, la responsabilidad de lo que somos y cómo somos, tiene varios componentes. El paquete genético es indiscutible Modificar los rasgos, los gestos y algunos patrones, requiere de esfuerzos enormes y en algunos casos, de cirugía. Pero no es invariable, y sólo es determinante si así lo queremos, si así lo admitimos o si uno de los condicionantes heredados es la ausencia de voluntad y vocación para cambiar.

Hacer que la Tierra gire en sentido contrario no nos es posible –al menos por ahora- A propósito, toda tentación nostálgica es, en política y en otras disciplinas, inútil.

Ya no será lo que fue ni seremos lo que fuimos, pero lo que fuimos y ocurrió, no debe cegarse y tampoco es innocuo. Es el punto de partida hacia el futuro.

Respetar la diversidad y admitir lo prolífero e inasible del presente, no guarda parentesco inevitable con la mentira, con la falacia, con la trampa, con el ocultamiento, con la amenaza, con la deslealtad, con la hipocresía, con el delito y en definitiva, no es sinónimo de injusticia.

Inspiran esta columna dos sucesos de la semana anterior.

Un ex funcionario, quien fuera presidente del Banco Central, a quien se le adjudica responsabilidad directa en los dos procesos de híper inflación que padecimos en Argentina, dictamina las bondades económicas del futuro inmediato siempre y cuando, a los pobres no se les ocurra demandar una calidad de vida mejor. Sí, el mismo que pronunció que haber adquirido un auto, un plasma, un celular inteligente o haber viajado al exterior, siendo clase media, fue producto de la fantasía. Traducido al diccionario ordinario de nuestra vida cotidiana: consumir bienes y servicios similares a los que se accede en los países desarrollados es INMERECIDO.

Y otro más telúrico. Paso a contar. Un proveedor del Estado envía información incompleta y poco clara a los medios sobre una licitación en la que entendía había sido perjudicado.

Debido al horario inhábil para los organismos administrativos del Estado ,no pudimos conseguir información detallada, por lo que acudimos directamente a quien es responsable del área. Explicación obvia y no sólo en el oficio periodístico, claro.

Según el testimonio de él y de algún otro funcionario, la pregunta simple, planteada desde la duda sana, y con admisión de nuestra propia ignorancia, constituye una acusación. Otra para el diccionario del funcionario ilustrado. Preguntar es sinónimo de acusar. Podría ser humorístico si no fuese que quien así se pronunció es doctor en leyes.

Lo que hasta ayer fue duda, hoy puede ser certeza y mañana, ficción. Sí. Pero por ahora es importante y conveniente no confundir.

En la gestión anterior hubo abuso del término. Eso contamina y deforma. Pero la confusión sigue intacta.

Lo público no es necesariamente lo estatal, aunque lo estatal debiera aproximarse a lo público. Lo público no necesita ahondar en lo etimológico. Suficiente con lo que todos entendemos, aunque no admitamos y aunque no respetemos.

Cuando se trata de la cosa pública. Sea de gestión privada, de administración mixta, con la intervención de organizaciones de la sociedad civil, o con el arbitrio absoluto del Estado, gratis o paga, en la educación, en los medios, en los discursos, en las relaciones interhumanas, en los ministerios, en los tribunales y hasta en el kiosco, la verdad (aunque no es suficiente ), es un sustantivo insustituible para desarrollarnos, permítanme la redundancia: para desarrollarnos en verdad.

ESCOLIOSIS - 191216.mp3