CÃ³mo salir de la vergÃ¼enza

Bernardo Stamateas

¿Sos una persona vergonzosa? Todos en algún momento hemos pensado la famosa frase: "Tragame tierra". Pero mucha gente está altamente inhibida en su vida por la vergüenza, la cual se encarga de relegarla y actúa como una pared de contención frente a diversas situaciones.



Quien tiene vergüenza tóxica suele perder de vista las mejores oportunidades que se le presentan. Se trata de una emoción que literalmente nos puede paralizar y nos impide ser todo aquello que nos propongamos ser. Lo cierto es que la persona sufre y mucho.



Su pensamiento principal es que siendo insignificante puede sentirse seguro y prefiere pasar desapercibido, para así evitar quedar expuesto.



El vergonzoso siente que vale menos que los demás. Por esa razón, se lastima pensando mal de sí mismo: "No valgo nada"; "No lo voy a lograr"; "No me van a aceptar"; "Nadie me quiere". Jamás se sentirá lo suficientemente capaz de estar a la altura de las circunstancias (mientras no sane su vergüenza, claro).



¿Es posible ser libre de la vergüenza? Sí, pero es fundamental reconocer que estamos presos de esta emoción tan negativa. Aceptar la vergüenza es una actitud muy valiente, aunque parezca una contradicción, pues uno está enfrentando aquello que lo limita y está dispuesto a ganar la batalla.



Aceptar la propia vergüenza nos brinda la posibilidad de aceptarnos a nosotros mismos de manera incondicional y, como resultado, darle al hecho (o a la persona) que nos avergonzó el lugar que le corresponde. Por lo general, quien es vergonzoso en extremo ha sido avergonzado en su niñez.



Casi siempre aquel que avergüenza a otro, ya sea uno de los padres (o ambos), un maestro o cualquier persona en autoridad, no admite que necesita cambiar su actitud. Pero lo verdaderamente importante aquí es que si uno se reconoce vergonzoso, decida sanarse para vivir mejor.



Todos los seres humanos tenemos un "don predominante". Es decir, algo en lo que somos los mejores, algo que nadie hace como nosotros. Aun, una persona vergonzosa. Siempre podemos ir un poco más lejos de lo que imaginamos. Siempre podemos superarnos. Pero es preciso descubrir en qué somos buenos y creer que somos buenos en esa área. En nuestro interior está encerrada la confianza en nosotros mismo, solo tenemos que soltarla.



Stan Smith, el ex tenista estadounidense, dijo en una oportunidad: "La experiencia nos dice qué hacer, pero la confianza en uno mismo nos permite hacerlo".



Para salir de la vergüenza, hay que detenerse a analizar cuál es nuestra reacción ante una ofensa, una palabra hiriente o la falta de halagos. Esto nos puede ayudar a determinar si tenemos baja estima y necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos. Siempre es posible aprender, aun cuando no hemos recibido el amor que esperábamos en nuestra familia de origen.



Para salir de la vergüenza, hay que acallar la voz interior que nos habla y nos avergüenza. Se activa cuando alguien se ríe de nosotros o nos quiere humillar. Si llevás esa voz adentro, ponele un límite. ¿Cómo? Menospreciándola.



Para salir de la vergüenza, necesitamos saber que cometer un error no nos convierte en un error.

Ninguna persona sobre la faz de la Tierra es un error, todos nacemos con propósito, con una misión por cumplir que nos permite ser felices. Por eso, cuando te equivoques, no te maltrates con palabras negativas. Recordá que tu potencial, tu fuerza oculta, es tu verdadero yo, no la vergüenza.

A medida, que empieces a moverte, ésta desaparecerá y dará lugar al valiente que vive en vos.