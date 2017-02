Cómo manejar las preocupaciones

Bernardo Stamateas

La mayoría de las personas nos preocupamos porque eso es lo que nos enseñan a hacer desde chicos. Como si preocuparse por algo o por alguien fuera sinónimo de ser responsable.



Para algunos preocuparse por los seres queridos, una madre por sus hijos por ejemplo, es una señal de amor. Y otros tienen la creencia de que preocuparse evitará un mal mayor. Por eso, mucha gente vive en el médico, haciéndose chequeos, porque piensan que de esa manera podrán prevenir a tiempo alguna enfermedad. En el otro extremo, tenemos a esas personas que nunca parecen preocuparse por nada. Una actitud muy típica de la adolescencia.



Las preocupaciones son parte de la vida. Como así también las dificultades que a todos se nos presentan. Pero la preocupación no sirve en absoluto; es más, en demasía nos puede llegar a afectar la salud.



¿Cómo deberíamos actuar entonces cuando atravesamos problemas? Generando ideas para resolverlos. Todos tenemos esa capacidad. Esa es precisamente la función de la ansiedad normal, que aparece cuando surge un problema: empujarnos a la solución. Si nos preocupamos y damos rienda suelta a la ansiedad, esta crecerá y puede terminar convirtiéndose en angustia, o en algún trastorno que ya no podamos manejar solos, como los ataques de pánico.

Comparto a continuación dos tips que pueden ayudarnos a manejar las preocupaciones:



-Priorizar los motivos de preocupación:

Si sentís que las preocupaciones se te van de las manos, podés hacer una lista de todos los motivos que atrapan tu atención y luego asignarles un puntaje (de 1 a 10) de acuerdo a su importancia. No es lo mismo preocuparse por la salud de un hijo que por el lavarropas que dejó de funcionar. Y el solo hecho de apartar un tiempo para priorizar hace que la ansiedad disminuya.

Por lo general, si intentáramos recordar las preocupaciones que tuvimos el año pasado, casi no nos acordaríamos. La razón es que la mayoría de ellas son por cosas sin demasiada importancia. Pero en su momento tal vez nos quitaron el sueño.



-Pensar en posibles soluciones a los problemas:

En la vida todo va y viene. Hoy podemos tener un trabajo y mañana, no. Hoy podemos no tener una pareja y mañana, sí. Pero hay algo que se va y nunca regresa: el tiempo. Por eso, no deberíamos perder nuestro valioso tiempo en preocuparnos, sino en buscar distintas alternativas (cuantas más mejor) de solución a los problemas.



Si hace frío o calor, no podemos hacer nada. Pero sí podemos anticipar cómo será nuestra reacción al clima. Si hace mucho frío, nos abrigaremos bien o nos quedaremos en casa. Si hace mucho calor, iremos a algún lugar con aire acondicionado o a una pileta para refrescarnos. Es decir que, si bien no somos capaces de alterar la realidad, tenemos la libertad de elegir cómo reaccionaremos.



Priorizar las preocupaciones y pensar en soluciones nos brinda cierto alivio. Hay gente proactiva que no espera que nadie le diga lo que tiene que hacer y, ante un problema como perder el empleo, se empieza a mover y a accionar: habla con sus amistades y conocidos, envía su cv, se presenta a entrevistas o sale a vender algo por la calle.



No todos tenemos esa forma natural de actuar, pero todos podemos al menos generar ideas para enfrentar una situación difícil. A veces, resulta más fácil deprimirnos y preocuparnos pero esa actitud no nos conduce a ninguna parte. Todos podemos aprender a ser personas de soluciones y no de preocupaciones.



Las soluciones a los problemas no provienen de afuera, sino de nuestro interior y del enorme potencial que llevamos adentro.