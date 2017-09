Cóctel letal: devaluación e importaciones

La evolución de la industria de Argentina en la última década se ha manifestado en diversos ámbitos. Por una parte, han crecido los sectores relacionados a la producción de bienes que ha disminuido su competitividad debido a los controles cambiarios. Y por otro sector, los bienes como los minerales, el cemento, el vidrio, y en su mayoría elementos utilizados en la construcción han mostrado un alza en sus indicadores.



Esta evolución desproporcionada es el producto de la principal problemática del sector industrial de Argentina: los obstáculos que se implementan son con fines de ahorrar divisas para ser distribuidas a sectores que no dependen de la importación de materia prima. El resultado de la actividad económica está relacionada al sistema cambiario que impera en Argentina.



Para suprimir esta situación, se revertirá el atraso cambiario que afecta negativamente a los sectores que dependen de las divisas para generar actividad económica. Las devaluaciones que ha vivido Argentina afectan directamente a la gestión del mercado. Esta competitividad en relación con el mercado internacional se considera "devaluación fiscal".



"Cuando se devalúa, el exportador no termina de ver los beneficios porque en el medio te gana siempre la inflación con la suba en los insumos. En el caso de nuestra industria, hoy tenemos un reintegro de las exportaciones del 6%, y si se mejorara en tres puntos esta devolución estoy seguro de que podríamos recuperar algunos de los mercados que se perdieron en el último tiempo por un tema de costos". Las palabras corresponden a un importante bodeguero mendocino. Y así como en la vitivinicultura, el resto de las industrias mendocinas no escapa de los problemas que enfrenta el país en materia de leyes laborales y previsionales y todo lo que hace a la seguridad jurídica.



En vinos finos, por ejemplo, las exportaciones vienen descendiendo y se ubican en el nivel más bajo de los últimos siete años debido a la paulatina pérdida de competitividad del sector. A tal punto que las ventas externas a granel volvieron a superar a las de embotellados de gama media, que compiten en las góndolas del mundo en un rango de precios de 10 a 30 dólares. Para bajar costos, el Gobierno eliminó el arancel a la importación de corcho, que insólitamente había sido impuesto por Guillermo Moreno y ahora estudia otras medidas de apoyo.



Si bien el tipo de cambio real sin "colchón" no ayuda para competir, los exportadores ponen ahora más énfasis en la necesidad de reducir costos impositivos (con cargas que promedian 40% en alimentos elaborados y 43% en bebidas), logísticos y burocráticos.



La reforma tributaria que se proyecta para 2018 puede contribuir, al igual que la primera etapa del sistema de "ventanilla única" para realizar online y en un solo sitio web, unos 25 trámites aduaneros, sanitarios y administrativos con ahorro de tiempo y costos.



La apertura de importaciones combinada con una caída en la economía operó como un cóctel venenoso para el empleo industrial. A pesar de la recuperación en el nivel de empleo verificada este año (tras el derrumbe de 2016), se produjo una consecuente merma de los puestos de trabajo de mayor calidad y salarios más altos. En ese sentido, la mitad de los empleos creados en los últimos doce meses corresponde a actividades de muy bajos ingresos y del resto, sólo 26% pertenece al sector privado.



Son las principales conclusiones de un informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, publicado por Ámbito Financiero y que advierte sobre "cambios estructurales en el empleo durante la gestión de Cambiemos" y señala que "los problemas en la generación de puestos de trabajo de calidad no sólo no se han solucionado sino que parece que vinieron para quedarse". Tras destacar la incipiente recuperación del nivel de empleo hasta alcanzar el nivel que ostentaba antes de la asunción de Macri, el documento indica que "lo hace a una velocidad menor que en los años anteriores".



Entre las causas para diferenciar un proceso de otro remarca "el comportamiento de las importaciones, particularmente las de bienes de consumo, que en buena parte compiten o remplazan a la producción local".