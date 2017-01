Aunque se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, muchos se han enfrentado más de alguna vez a algún can con 'ganas de pelea'. Muchos no saben cómo reaccionar ante el ataque de un perro.

perro ataque



Por eso, estas son las cinco cosas que debes hacer si te ataca un perro, según 'Noticias 24'.



No correr. Si un perro se acerca mientras estás corriendo, lo mejor es que disminuyas la marcha y cambies de dirección. El animal dejará entonces de perseguirte.



Distráelo. Utiliza cualquier cosa para entretenerle y cuando lo hagas, aléjate sin que lo note.



Mantén la calma. Intenta no mostrarte asustado frente al perro. Pueden oler el miedo. Evitar mostrar cualquier síntoma de temor.



No le mires directamente a los ojos. Para los perros, el contacto visual es síntoma de que te está dominando. Si lo haces, te atacará.



Dile NO. A veces lo mejor es sentirse seguro y decir 'NO' con voz autoritaria.