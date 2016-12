Escribir una novela e intentar encontrar el primer amor para regalarle un ejemplar. La primera parte, para Luyciano Bellelli está hecha. La segunda, por ahora es una misión imposible.



Luciano Bellelli decidió en 2000 plasmar en una novela la historia de su primer amor . Al poco tiempo se dio cuenta de que los detalles se mezclaban con los que sacaba de su imaginación y que, si bien podía contar lo que recordaba, lo mejor era volcarse a la ficción.





Así es como pasó a escribir lo que ahora es Virgen, una novela centrada en la primera experiencia sexual pero también en todas las versiones del amor que el autor conoció antes de ponerse a escribir y durante los 16 años que le tomó publicarla. Su primera vez y las relaciones que le siguieron, sirvieron de inspiración .





Un tweet por Silvina

Lo curioso de la novela de Bellelli es el método que eligió para que se corriera la voz. Se trata de un libro On Demand, que se imprime a medida que la gente lo compra online. Los ejemplares no se acumulan en la librería, si no que van naciendo a medida que los quieren leer.





"Por mi experiencia como creativo publicitario me di cuenta de que tenía que hacer muchas cosas y muy creativas para que la mayor cantidad de gente estuviera al tanto de la novedad", cuenta a LA NACION. ¿La acción ganadora? Un tweet en búsqueda de su primera vez que ya tiene 2300 retweets y llegó a 250.000 personas en América Latina y España. ¿La mala noticia? Silvina todavía no apareció.





Embed Busco a mi primera vez. RT. pic.twitter.com/mmrvqbPFT3 — Luciano Bellelli (@10bellellis) 2 de noviembre de 2016



Para Bellelli, el mensaje era el mejor marco para hacerle un homenaje a uno de los momentos más importantes de su vida. Remata: "No pierdo las esperanzas, algo adentro mío me dice que la búsqueda le llegó y no responde por vergüenza, por la exposición o por presiones familiares. Sí recibí muchos mensajes privados de aliento por Facebook y Twitter y hasta un mensaje femenino que decía "Quiero ser tu Silvina"".



Fuente: La Nación